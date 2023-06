Red Magic 8S Pro sarà il primo smartphone con 24 GB di RAM

Dopo l'annuncio della data di presentazione ufficiale del nuovo Red Magic 8S Pro, l'azienda cinese ha iniziato a lanciare sui social i primi teaser che rivelano informazioni fondamentali su questo nuovo smartphone. Il gaming phone di nuova generazione sarà dotato di 24 GB di RAM, diventando così il primo smartphone ad equipaggiate un quantitativo tale di memoria, ma il chipset potrebbe non essere quello sperato.

La nuova generazione è qui: Red Magic 8S Pro con Snap 8 Gen 2 e 24 GB di RAM

Negli ultimi giorni si è diffuso in rete un rumor che avrebbe voluto Red Magic 8S Pro ad essere il primo smartphone con Snapdragon 8+ Gen 2, ma probabilmente questo nuovo gaming phone dovrà accontentarsi di un altro primato. Con i teaser diffusi su Weibo, infatti, Red Magic ha annunciato che 8S Pro sarà alimentato da Snapdragon 8 Gen 2 con una velocità di clock pari a 3.36 GHz ed un quantitativo enorme di RAM: ben 24 GB!

Red Magic 8S Pro quindi sarà il primo smartphone ad aprire quello che si preannuncia essere un vero e proprio filone: secondo i rumor infatti anche OPPO, Realme e OnePlus sarebbero in procinto di portare sul mercato nuovi smartphone con 24 GB di RAM. Uno dei nuovi teaser, inoltre, garantisce che il nuovo smartphone firmato Red Magic sarà in grado di mantenere stabilmente i 60 FPS in Honkai: Star Rail.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire tutti i dettagli sul nuovo Red Magic 8S Pro: la presentazione ufficiale, infatti, è prevista per il prossimo 5 luglio in Cina.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le