Samsung Galaxy S23 FE: le immagini di Onleaks svelano il design

Se n'è parlato per mesi e mesi ed ora finalmente possiamo dare una prima occhiata al futuro flagship economico di Samsung. Stando alle indiscrezioni il lancio avverrà entro fine anno ma grazie alle immagini render di Onleaks possiamo scoprire maggiori dettagli fin da ora: ecco come dovrebbe essere Samsung Galaxy S23 FE, uno dei dispositivi più attesi!

Samsung Galaxy S23 FE sta arrivando: eccolo nelle prime immagini leak, che ne mostrano il design

Il prossimo smartphone top della compagnia asiatica continuerà quanto visto anche in precedenza con la serie Fan Edition. Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe avere un design il linea con quello del resto della serie (come avvenuto con S21 FE ed S21); lo stile è simile a quello di Galaxy S23, con un corpo compatto, angoli arrotondati e bordi stondati. Il retro ospiterebbe una tripla fotocamera quasi a filo con la scocca (non ci sono moduli, ma solo i sensori che emergono dal corpo) ed il flash LED.

Il display sarebbe una soluzione AMOLED da 6,4″ di diagonale, con un punch hole centrale per ospitare la selfie camera. Le dimensioni del telefono dovrebbero essere di 158 x 76,3 x 8,2 mm: una struttura compatta e comoda da tenere in mano.

Cosa aspettarsi dal nuovo Samsung Galaxy S23 FE

Il lancio del nuovo modello FE dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre del 2023 (in alcuni mercati) ma per raggiungere un pubblico più ampio pare che bisognerà attendere. Non sappiamo ancora quando arriverà in Europa: è probabile entro fine anno.

Passando alle specifiche, si vocifera dell'Exynos 2022 (il chipset della serie S22) ma alcune indiscrezioni parlano anche dello Snapdragon 8+ Gen 1. Lato memorie ci sarebbero 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, mentre la batteria avrebbe una capienza di 4.500 mAh (con ricarica rapida da 25W). La fotocamera principale dovrebbe essere da 50 MP mentre lo schermo avrebbe un refresh rate a 120 Hz.

Manca ancora una conferma ufficiale per l'esistenza di Samsung Galaxy S23 FE e restiamo in attesa di novità. Intanto vi ricordiamo che a luglio si terrà il prossimo evento Unpacked che vedrà protagonisti i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, insieme ad altri dispositivi del brand.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le