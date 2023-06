Rendi smart la tua vecchia TV con soli 27€ grazie a H96MAX Ultimate

Se in casa avete una vecchia TV oppure il sistema operativo della vostra Smart TV non soddisfa le vostre esigenze, H96MAX Ultimate è il dispositivo perfetto per voi. Questa TV box rende smart qualsiasi TV, portando le app Android direttamente sullo schermo di casa con supporto fino alle risoluzioni 8K.

Android 13 arriva sulla tua vecchia TV di casa grazie H96MAX Ultimate

H96MAX Ultimate è una TV box alimentata dal chipset Rockchip RK3528 con CPU quadcore Cortex A53 e GPU Mali-450, affiancato da 4 GB di RAM DDR3 e 64 GB di spazio di archiviazione su memoria EMMC. Il sistema operativo pre-installato su questo dispositivo è Android 13 in versione standard, quindi non senza le personalizzazioni di Android TV.

Questa TV box è dotata di un ingresso USB 3.0 ed uno 2.0, utili a collegare dispositivi di archiviazione esterna per la riproduzione dei contenuti multimediali oppure altri accessori. Per quanto riguarda la connettività, H96MAX Ultimate mette a disposizione la potenza del WiFi 6, Bluetooth 5.0, porta Ethernet e supporto per schede microSD.

H96MAX Ultimate è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood al prezzo di 27,2€, con spedizione gratuita. In confezione è incluso anche il telecomando per controllare facilmente la tv box direttamente dal divano.

