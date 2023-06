Google cancella Project Iris, ma Android XR si farà

Stando ad un nuovo report, Google avrebbe cancellato l'ennesimo progetto ancor prima che il prodotto finale potesse vedere la luce del sole. Stiamo parlando di Project Iris che avrebbe probabilmente condotto alla nascita di quello che poteva essere considerato il successore dei Google Glass: un paio di occhiali smart con particolare focus sulla realtà aumentata.

Niente occhiali smart, Google punta tutto sulla realtà mista con Android

Secondo le fonti interne citate da Business Insider, Google ha continuato a cambiare strategia per Project Iris in continuazione durante lo sviluppo, costringendo il team a ricominciare più volte e portando alla frustrazione i dipendenti. La chiusura del progetto avrebbe avuto come conseguenza diversi licenziamenti, tra cui la partenza di Clay Bavor che ha lavorato nella compagnia di Mountain View per 18 anni.

Il progetto, tuttavia, potrebbe ancora essere resuscitato in un futuro prossimo, dato che Google continuerà a sviluppare questa tecnologia. In particolare, i lavori adesso sembrano essersi spostati su una versione XR di Android da concedere in licenza ai produttori che vorranno realizzare il proprio casco per la realtà mista.

Android XR consentirebbe agli sviluppatori di utilizzare fin da subito un sistema operativo pronto per la realtà aumentata e la realtà virtuale, in modo da dover pensare soltanto all'hardware. Samsung potrebbe essere una delle prime compagnie a sfruttare questo nuovo OS, grazie proprio alla partnership stretta tra le due compagnie.

