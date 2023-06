Come disattivare IT-Alert sullo smartphone

Oggi 28 giugno parte ufficialmente il test del nuovo sistema d'allarme pubblico italiano, perciò colgo l'occasione per spiegarvi come disattivare IT-Alert. L'obiettivo delle autorità italiane è quello di creare un sistema unificato che informi i cittadini in caso di catastrofi imminenti, che siano di origine naturale o umana: terremoti, tsunami, eruzioni, alluvioni, incidenti nucleari, distruzione di dighe e così via. Nel messaggio, le autorità informano le persone dell'accaduto e forniscono informazioni e procedure necessarie per mettersi al riparo. Mi sentirei quindi di sconsigliarvi caldamente di disattivarlo, ma qualora preferiste non essere “allarmati”, ecco come dovete procedere.

Ecco come disattivare i messaggi d'emergenza del sistema d'allerta IT-Alert

Android

Ogni marca di smartphone Android ha la sua interfaccia proprietaria (One UI, MIUI, ColorOS, Realme UI, ecc.), pertanto il menu per raggiungere la voce interessata non è uguale per tutti. In linea generale, si trova all'interno del menu “Sicurezza” o “Emergenza“, a seconda del telefono: per facilitarvi l'operazione, potete usare la barra di ricerca nelle Impostazioni e cercare la voce “Avvisi di emergenza wireless“. Una volta al suo interno, dovete disattivare il toggle “Consenti allerte“: in questo modo disattiverete sia IT-Alert che i messaggi di test.

iOS

Se invece hai uno smartphone Apple, cioè un iPhone dotato di sistema operativo iOS, devi aprire le Impostazioni, cliccare su “Notifiche“, scorrere fino in fondo alla schermata e cliccare su “Allarmi governativi” e disattivare la funzione.

