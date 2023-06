OpenAI e Microsoft ancora insieme: Bing arriva in ChatGPT anche su mobile

Aggiornamento 28/06: a partire da oggi Bing è disponibile anche nell'app mobile di ChatGPT, per tutti gli abbonati Plus. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo insieme ai precedenti dettagli.

Le parti sembrano essersi invertite: se dapprima era ChatGPT ad essere integrato in Bing, la nuova collaborazione tra OpenAI e Microsoft ha portato il motore di ricerca all'interno dell'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia statunitense. Grazie al sistema di plugin, l'IA potrà cercare informazioni su internet sfruttando Bing come motore di ricerca predefinito.

Il cerchio si chiude: Bing e ChatGPT ancora insieme

A partire da oggi, gli abbonati a ChatGPT Plus potranno utilizzare il nuovo plugin che permette la ricerca delle informazioni su internet tramite il motore di ricerca Bing di Microsoft. Dopo aver portato l'intelligenza artificiale nel motore di ricerca, le due compagnie statunitensi hanno deciso di portare il motore di ricerca all'interno dell'IA: il cerchio si è finalmente chiuso.

“ChatGPT avrà un motore di ricerca di livello mondiale integrato per fornire risposte aggiornate con accesso al web” ha dichiarato Yusuf Mehdi, il capo del marketing di Microsoft. Questa mossa consentirà al motore di ricerca di guadagnare ulteriore popolarità, mentre ChatGPT si arricchirà della possibilità di cercare informazioni in tempo reale tramite internet.

Aggiornamento 28/06: disponibile anche nell'app mobile

A partire da oggi, il motore di ricerca Bing di Microsoft è disponibile anche nell'app mobile di ChatGPT. Tutti gli abbonati a ChatGPT Plus potranno sfruttare il sistema di plugin per consentire al chatbot di cercare informazioni in rete tramite il motore di ricerca dell'azienda di Redmond. Vi ricordiamo che l'app ufficiale di ChatGPT è attualmente disponibile solo su iOS per iPhone e iPad, mentre siamo ancora in attesa della versione Android per smartphone e tablet. Per accedere a ChatGPT da questi dispositivi, quindi, è necessario utilizzare la versione web.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le