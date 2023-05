L’app ufficiale di ChatGPT arriva su mobile: si parte con iOS negli Stati Uniti

OpenAI ha finalmente annunciato l'app ufficiale di ChatGPT per iOS e Android, ponendo fine al fenomeno che ha visto la proliferazione di tantissime app fake che promettevano l'accesso da mobile all'intelligenza artificiale più popolare degli ultimi mesi. Il rilascio sarà graduale, ma nel corso delle prossime settimane tutti gli utenti potranno utilizzare l'app indipendentemente dal loro sistema operativo.

Addio versione web: su mobile arriva l'app ufficiale di ChatGPT

La nuova applicazione mobile di ChatGPT è gratuita e permette l'accesso al servizio esattamente come avviene tramite web. Grazie all'app ufficiale è possibile interagire con il chatbot senza dover utilizzare il browser, sincronizzando al tempo stesso le conversazioni precedenti avute con ChatGPT.

Con la nuova app è possibile accedere al proprio account e sfruttare anche le potenzialità dell'abbonamento Plus, ma non sembra essere possibile abbonarsi al servizio nel caso in cui si abbia già una sottoscrizione. Evidentemente la funzione non è ancora disponibile per evitare il pagamento della tassa richiesta dai vari store per gli acquisti in-app.

ChatGPT è attualmente disponibile solo su iOS negli Stati Uniti, ma OpenAI ha promesso che l'app ufficiale arriverà in tutto il mondo anche su Android nel corso delle prossime settimane. Potete scaricare l'app ufficiale attraverso i link sottostanti.

