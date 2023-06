Insta360 GO 3 ufficiale: l’action cam diventa modulare

Insta360 GO 3 è la nuova action cam che punta a essere “la più potente e piccola” di sempre, e per farlo adotta un design modulare alquanto peculiare. Se finora siamo stati abituati a pensare alle action cam come a dei dispositivi mono-blocco, quella ideata da Insta360 è invece una mini-videocamera composta da più parti che è possibile assemblare per avere un prodotto ancora più completo.

Presentata la nuova Insta360 GO 3: caratteristiche e prezzo

Il concetto alla base della Insta360 GO 3 rimane sostanzialmente quello del modello precedente (GO 2), cioè un'action cam estremamente portatile, con soli 35 grammi di peso e dimensioni molto versatili (2,5 x 5,4 x 2,3 cm). Tramite gli appositi agganci e supporti è possibile indossarla sulla maglietta, attaccarla al cappello e così via, in puro stile action, e non mancano i comandi vocali per controllarla senza mani. Dentro alla confezione sono compresi 3 supporti: il ciondolo magnetico da collo, l'Easy Clip per i cappelli e il supporto girevole con attacco adesivo e supporto 1/4″.

La novità si chiama Action Pod, una custodia con attacco magnetico dove fissare la videocamera e avere due vantaggi: l'aggiunta di un display tiltabile da 2.2″, utile anche in modalità selfie per controllare le riprese e impostare i settaggi, e la batteria aggiuntiva, passando dai 45 minuti offerti dalla sola GO 3 (310 mAh) a un totale di 170 minuti quando usata con il Pod. Inoltre, la connettività Bluetooth (entro 5 metri) permette al Pod di ricevere le immagini anche se la GO 3 è collegata altrove, funzione utile per controllare l'inquadratura da remoto.

Lato tecnico, Insta360 GO 3 è certificata IPX8 fino a 5 metri (IPX4 quando montata nel Pod), integra due microfoni e un sensore f/2.2 in grado di filmare in formato H.264 con bitrate massimo 80 Mbps, adesso anche in 2.7K a 30 fps o in 1440p a 50 fps, oltre che di scattare in formato 2.560 x 1.440 (16:9), 2.560 x 2.560 (1:1), 1.440 x 2.560 (9:16) e 2.936 x 1.088 (2.7:1).

Ritroviamo la stabilizzazione FlowState e la funzione Horizon Lock 360° e le varie modalità TimeShift, Slow Motion, PureShot HDR e Timelapse; inoltre, le opzioni di pre-registrazione, registrazione in loop e registrazione programmata ne aumenta la flessibilità, potendo impostare un orario a cui la videocamera inizi a registrare in automatico (utile per i timelapse di albe e tramonti). Non manca l'intelligenza artificiale, che può fare un auto editing delle clip migliori e usarle per creare video, e l'opzione FreeFrame per esportare il video in più formati (9:16, 1:1 e 16:9) adatti al social di riferimento.

Insta360 GO 3 è disponibile al prezzo di 429,99€ per la variante da 32 GB, salendo a 449,99€ per quella da 64 GB e infine 479,99€ per quella da 128 GB.

