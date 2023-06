Nothing Phone (2): teaser conferma i leak, ma non erano fake?

È lui o non è lui? Mi riferisco a Nothing Phone (2), che come tanti smartphone in uscita è finito vittima di OnLeaks e delle sue immagini render. E per un prodotto tale, così attento al design, il fatto che sia trapelato con settimane d'anticipo può essere un problema non di poco conto. Difatti, lo stesso Carl Pei ha prontamente risposto all'accaduto su Twitter, bollando quelle immagini come false: ma è effettivamente così o il CEO sta provando a depistarci a colpi di meme?

Nothing ci mostra un dettaglio della scocca di Phone (2), tutto torna nei render leak

Ahead of the curve.



See you on 11 July for the official launch of Phone (2). pic.twitter.com/JxjhW0ExT9 — Nothing (@nothing) June 29, 2023

Dico questo perché nell'ultimo teaser ufficiale vediamo un pezzo del puzzle chiamato Nothing Phone (2), nello specifico l'angolo in basso a destra della scocca. Nell'immagine possiamo vedere il frame laterale, apparentemente più curvo di quello quadrato di Phone (1) (ma potrebbe essere un'illusione ottica dell'inquadratura), ma soprattutto la sezione posteriore. Vediamo preservata la sua trasparenza, cavallo di battaglia della compagnia, che permette di intravedere i componenti interni dello smartphone; fra l'altro, la scocca non sarà l'unica cosa trasparente con Phone (2). Non manca poi l'interfaccia Glyph, i cui LED bianchi serviranno come indicatori di notifica e persino per creare la propria suoneria.

Basta fare un confronto fra l'immagine ufficiale e i render trapelati per accorgersi che i due telefoni siano identici, pertanto è piuttosto plausibile che i render di OnLeaks ci abbiano effettivamente svelato come sarà fatto Nothing Phone (2). Dello smartphone conosciamo anche scheda tecnica, prezzi di vendita e data di lancio, per un evento che avrà fra i suoi protagonisti anche Nothing OS 2.0 e forse il primo smartwatch Nothing.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le