Tineco FLOOR ONE S5: la famiglia al completo tra le offerte del Prime Day

In questi giorni stiamo vedendo quali saranno le offerte del Prime Day 2023 targate Tineco: la compagnia asiatica sta scaldando i motori in vista dell'evento più atteso dell'anno, l'occasione perfetta per mettere le mani sul meglio della tecnologia per le pulizie intelligenti, con tutti i vantaggi degli acquisti su Amazon. Tra le soluzioni in sconto non mancherà la serie Tineco FLOOR ONE S5, una gamma di prodotti completa e all'avanguardia, validi alleati per le pulizie di tutti i giorni!

Tineco FLOOR ONE S5 Series: ecco tutti i modelli della famiglia e le loro caratteristiche

La famiglia Tineco FLOOR ONE S5 è composta da ben 5 modelli, ognuno con le sue peculiarità e caratteristiche, ma tutti accomunati da alcune funzioni d'avanguardia. La serie comprende aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, potenti e performanti: si tratta di soluzioni utilissime per ridurre il tempo da dedicare alla pulizia dei pavimenti. Inoltre ogni operazione diventa più semplice e votata al relax, visto che eliminano la necessità di trascinarsi dietro secchi pieni d'acqua e mop gocciolanti, per non parlare della necessità di chinarsi per strizzare il panno.

Insomma, con i modelli della gamma Tineco FLOOR S5 le pulizie diventano veloci e comode, senza contare i vantaggi delle varie funzionalità intelligenti. Tra queste troviamo, ad esempio, la tecnologia iLoop: la lavapavimenti è in grado di rilevare automaticamente il grado di sporco delle superfici e di regolare la potenza di aspirazione, il flusso d'acqua e la velocità del rutto in totale autonomia. Ma andiamo a scoprire quali sono i prodotti che compongono la serie.

S5 Steam utilizza il potere naturale del vapore: inodore, privo di sostanze chimiche e sicuro per bambini e animali domestici. La combinazione di acqua e calore rimuove facilmente lo sporco e le macchie ostinate.

utilizza il potere naturale del vapore: inodore, privo di sostanze chimiche e sicuro per bambini e animali domestici. La combinazione di acqua e calore rimuove facilmente lo sporco e le macchie ostinate. S5 Pro 2 è la soluzione più adatta agli amanti della tecnologia desiderosi di provare tutte le ultime novità tech in fatto di pulizia. La nuova modalità Ultra è il top: l'acqua del rubinetto aumenta il suo potere pulente grazie all'elettrolisi, per un'igiene profonda e naturale.

è la soluzione più adatta agli amanti della tecnologia desiderosi di provare tutte le ultime novità tech in fatto di pulizia. La nuova modalità Ultra è il top: l'acqua del rubinetto aumenta il suo potere pulente grazie all'elettrolisi, per un'igiene profonda e naturale. S5 Combo Power Kit è il modello perfetto per gli appartamenti più piccoli, un dispositivo multifunzione 2 in 1 che aspira e pulisce a fondo.

è il modello perfetto per gli appartamenti più piccoli, un dispositivo multifunzione 2 in 1 che aspira e pulisce a fondo. S5 Extreme è invece adatto agli spazi più ampi e le case con molte stanze. Il vacuum cleaner è dotato di una modalità di aspirazione extra valida per i soli liquidi; inoltre il serbatoio dell'acqua è ampio e grazie agli acccessori inclusi è possibile personalizzare le pulizie in base alle proprie esigenze.

è invece adatto agli spazi più ampi e le case con molte stanze. Il vacuum cleaner è dotato di una modalità di aspirazione extra valida per i soli liquidi; inoltre il serbatoio dell'acqua è ampio e grazie agli acccessori inclusi è possibile personalizzare le pulizie in base alle proprie esigenze. One S5 è il modello base della serie, un prodotto accessibile ed utilissimo che permette di risparmiare tempo e forze grazie ad una pulizia rapida ed efficiente (anche lungo i battiscopa e negli angoli più difficili, grazie al design della spazzola).

I prezzi della gamma Tineco FLOOR ONE S5 partono da 449€ ed arrivano fino ai 629€ del modello S5 Pro 2. Tuttavia la serie sarà tra i protagonisti dell'Amazon Prime Day 2023, quindi aspettatevi grandi occasioni per risparmiare sul vostro prodotto preferito!

Se volete scoprire maggiori dettagli sulla serie FLOOR ONE S5 date un'occhiata al sito ufficiale mentre in questo approfondimento trovate tutti i dettagli dedicati al Prime Day!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

