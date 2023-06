Tineco FLOOR ONE S7 Pro è un mix di potenza e praticità: super prezzo in arrivo al Prime Day!

L'ultima novità del brand si chiama Tineco FLOOR ONE S7 Pro, una lavapavimenti premium vincitrice anche del prestigioso premio Red Dot Design Award (uno dei più autorevoli quando si parla di stile e design). Questa sarà tra i protagonisti dell'Amazon Prime Day 2023: aspettando un prezzo assurdo, andiamo a riscoprire quali sono le principali caratteristiche di questo prodotto!

Massima potenza e versatilità: scopri Tineco FLOOR ONE S7 Pro, la lavapavimenti elegante e completa

Pulizia imbattibile su tutte le superfici: è quello l'obiettivo che si è posto la compagnia cinese con il nuovo Tineco FLOOR ONE S7 Pro. Come tutti i modelli della serie, anche in questo caso ci troviamo di fronte un dispositivo che permette di lavare e aspirare contemporaneamente, per una pulizia completa a tutto tondo. Ma quali sono i vantaggi di FLOOR ONE S7 Pro?

È impossibile non citare la tecnologia principale di questa lavapavimenti, ossia il Maintain Hygiene Clean System, che consente di ridurre la dispersione dell'acqua sporca sia sulle superfici che sulle setole della spazzola. Il tutto avviene grazie a quattro fasi.

Prima fase: l'acqua pulita (con il detergente) viene rilasciata sul rullo della spazzola, mentre la tecnologia iLoop controlla la velocità di rilascio in tempo reale (in base al livello di sporco del pavimento).

l'acqua pulita (con il detergente) viene rilasciata sul rullo della spazzola, mentre la tecnologia iLoop controlla la velocità di rilascio in tempo reale (in base al livello di sporco del pavimento). Seconda fase: durante la fase del lavaggio vero e proprio il rullo della spazzola si muove ad alta velocità (450 giri al minuto) in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco dal pavimento). La spazzola è composta da un panno che aderisce perfettamente alle superfici, per una pulizia profonda.

durante la fase del lavaggio vero e proprio il rullo della spazzola si muove ad alta velocità (450 giri al minuto) in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco dal pavimento). La spazzola è composta da un panno che aderisce perfettamente alle superfici, per una pulizia profonda. Terza fase: all'interno della spazzola è presente un raschietto che aiuta a rimuovere i residui dal rullo e a strizzare per bene l'acqua sporca.

all'interno della spazzola è presente un raschietto che aiuta a rimuovere i residui dal rullo e a strizzare per bene l'acqua sporca. Quarta fase: l'acqua sporca e i residui vengono a loro volta aspirati all'interno del serbatoio secondario.

Al termine di questo processo il rullo sarà perfettamente pulito durante la fase di lavaggio: la lavapavimenti rilascia acqua pulita (con il detergente incluso) e rimuove quella sporca tramite un contenitore dedicato.

Oltre a questa caratteristica Tineco FLOOR ONE S7 Pro offre anche tanti altri vantaggi: sono presenti quattro modalità di pulizia (Auto, Max, Aspirazione e Ultra), la tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor, la guida bidirezionale SmoothPower, un pratico display LCD da 3,6″, fino a 40 minuti di autonomia ed una base per l'autopulizia e l'asciugatura tramite l'alta velocità. Un concentrato di tecnologia e potenza, al servizio delle pulizie!

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S7 Pro è l'ultima arrivata della compagnia ed è disponibile su Amazon al prezzo di 799€. Tuttavia si tratta di uno dei prodotti Tineco che sarà in sconto in occasione del Prime Day 2023, l'evento più atteso dell'anno per i cacciatori di offerte. Sicuramente l'azienda ha riservato a questo prodotto premium una promozione imperdibile: non vediamo l'ora di saperne di più! L'appuntamento è fissato per i giorni 11 e 12 luglio, ma potrebbero arrivare degli sconti anche prima.

Se volete scoprire maggiori dettagli su FLOOR ONE S7 Pro date un'occhiata al sito ufficiale mentre in questo approfondimento trovate tutti i dettagli dedicati al Prime Day!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

