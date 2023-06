iQOO TWS 1 in arrivo: nuove cuffie in partnership con BMW

La presentazione del nuovo iQOO 11S è prevista per la prima settimana di luglio, ma il nuovo smartphone cinese sarà in ottima compagnia. Il famoso brand, infatti, ha annunciato che nel corso dell'evento saranno presentate anche le nuove cuffie iQOO TWS 1 che avranno una speciale edizione realizzata in collaborazione con la nota casa automobilistica BMW.

iQOO TWS 1: trasmissione a 1200 Kbps e aptX Lossless

iQOO TWS 1 sono le nuove cuffie del noto brand cinese che, stando ai primi teaser pubblicati su Weibo, offriranno una trasmissione a 1200 Kbps e il supporto per il formato aptX Lossless. Il design, ancora una volta, proporrà uno stile semi in-ear con gommini, mentre la custodia di ricarica offrirà uno stile ben collaudato nel corso degli anni.

Stando alle prime immagini, le cuffie saranno disponibili anche in una versione realizzata in collaborazione con BMW, mettendo a disposizione dell'utente una livrea totalmente bianca su cui campeggiano gli iconici colori del brand. La casa automobilistica tedesca negli ultimi tempi è molto attiva nel settore mobile, con diverse partnership all'attivo e in arrivo.

Per scoprire tutti i dettagli sulle nuove iQOO TWS 1 bisognerà attendere il 7 luglio, quando l'azienda cinese svelerà al mondo anche il nuovo iQOO 11S.

