iQOO 11S a tutta potenza, fra Snapdragon 8+ Gen 2 e un nuovo co-processore

Di recente abbiamo assistito a un nuovo evento targato iQOO, dove hanno trovato spazio sia la gamma Neo 8 che il suo primo tablet. Nel frattempo continuano i lavori anche per la serie principale, con varie indiscrezioni sul prossimo iQOO 11S (in arrivo per il mercato cinese e forse anche in chiave Global): il dispositivo potrebbe avere un comparto tecnico d'eccezione, secondo le ultime novità.

iQOO 11S: un leak svela le specifiche del prossimo modello della serie

I primi dettagli su iQOO 11S risalgono al mese di aprile: lo smartphone dovrebbe avere la sigla V2304 ed essere mosso dall'inedito Dimensity 9300 di MediaTek. Tuttavia, le indiscrezioni più recenti cambiano completamente le carte in tavola: secondo quanto riportato da DigitalChatStation – noto insider cinese – il prossimo dispositivo della serie 11 di iQOO dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 ma in versione potenziata. Precisamente, il leaker parla di un'edizione particolare del chipset di punta targato Qualcomm, probabilmente quello che viene indicato come Snapdragon 8+ Gen 2 e che sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy su cui Samsung non avrebbe più l'esclusività.

Il resto delle specifiche comprenderebbe uno schermo AMOLED E6 con risoluzione 2K e refresh rate da 144 Hz ed una fotocamera principale da 50 MP senza però l'ISP proprietario vivo V2, che sarebbe invece sostituito da un chip dedicato al display. Un'altra caratteristica degna di nota sarebbe la presenza della super ricarica da 200W. Infine, segnaliamo che il lancio sarebbe previsto nel corso del terzo trimestre del 2023.

