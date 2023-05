iQOO Pad, specifiche trapelate: continua la febbre dei tablet Android

iQOO, la compagnia sub-brand di vivo nota per i suoi smartphone ad alte prestazioni, si prepara a lanciare il suo primo tablet chiamato iQOO Pad. Così come le varie OPPO, Realme, OnePlus e vivo, anche iQOO vuole entrare nel mercato dei tablet, nonostante la crisi del mercato tecnologico stia duramente colpendo anche questa categoria, perciò vediamo quali novità apporterà con sé questa nuova uscita.

Tutto quello che sappiamo iQOO Pad, il primo tablet della compagnia cinese

Design e display

Anche sulla base delle immagini trapelate, è molto probabile che iQOO Pad avrà con sé delle reminiscenza di vivo Pad, dato che parliamo del suo sub-brand. Oltre al supporto dello stylus per scrivere e disegnare, la scocca comprenderebbe anche dei pin magnetici per attaccare una tastiera e trasformare il tablet in una sorta di PC portatile. Lo schermo dovrebbe essere un pannello di tipo IPS LCD da 12,1″ 2.8K (2.800 x 1.968 pixel) con densità di 284 PPI, refresh rate a 144 Hz, luminosità a 600 nits e supporto HDR10.

Specifiche tecniche

La scheda tecnica di iQOO Pad dovrebbe basarsi sul MediaTek Dimensity 9000, SoC a 4 nm TSMC dotato di CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Mali-G710 MC10. Lato memorie possiamo aspettarci 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile, così come una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 44W (e inversa a 5W). Il software dovrebbe basarsi su OriginOS 3 e Android 13, la connettività dovrebbe comprendere Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e USB-C 3.2 con supporto DisplayPort, mentre la multimedialità dovrebbe includere doppia fotocamera da 13+2 MP con ultra-grandangolare e macro, selfie camera da 8 MP ma soprattutto quattro speaker stereo.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data di presentazione per iQOO Pad, ma si vocifera che potrebbe debuttare il 23 maggio assieme a iQOO Neo 8 e Neo 8 Pro, a un prezzo non ben specificato.

