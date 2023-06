Realme Narzo 60, nuovi teaser: 1 TB e display curvo

Realme ha lanciato in questi giorni un nuovo sito teaser per la serie Narzo, presagendo la presentazione imminente della nuova serie Narzo 60. Con una serie di immagini a sfondo spaziale, nel corso del tempo svelerà quelle che saranno le caratteristiche chiave del nuovo smartphone.

Inizia la Mission Narzo: serie di teaser che porteranno alla presentazione di Realme Narzo 60

“Mission Narzo” è la serie di teaser a tema spaziale che Realme ha scelto per la presentazione del nuovo Narzo 60, smartphone di fascia media che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso delle prossime settimane. Il dispositivo era già apparso in versione 5G su Geekbench, alimentato dal chipset Dimensity 6020 (versione ottimizzata del Dimensity 700 di MediaTek).

Il primo teaser mette in evidenza lo spazio di archiviazione, che può ospitare sul telefono fino a 250.000 fotografie: l'equivalente di 1 TB di memoria. Non sappiamo, tuttavia, se lo smartphone sarà effettivamente dotato di un taglio di memoria tale oppure se quella quantità sarà raggiunta soltanto con l'espansione tramite microSD.

A suggerire una velleità più premium c'è il secondo teaser, in cui viene rivelata l'adozione di uno schermo curvo. È la prima volta nella serie Narzo, per uno schermo che curverà di 61° sui due bordi laterali, un particolare apprezzato dagli amanti della sinuosità ma che potrebbe infastidire coloro che preferiscono l'ergonomia.

Il prossimo teaser è atteso per il 26 giugno, lasciando presagire un eventuale rilascio sul mercato del nuovo Realme Narzo 60 previsto per il mese di luglio. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire maggiori dettagli su questo nuovo smartphone.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le