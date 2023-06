Raddoppia la tua produttività con questo monitor portatile (a meno di 100€)

Tornano le occasioni targate TomTop, ovviamente con spedizione gratis dall'Europa (per la massima convenienza). La proposta del giorno è una manna dal cielo per chi cerca un accessorio perfetto per la produttività (ma anche con un occhio all'intrattenimento): stiamo parlando di un pratico monitor portatile da 15,6″, disponibile con uno sconto assurdo (che sfiora il 60%)!

Nuova occasione su TomTop: questo monitor portatile da 15,6″ sfiora il 60% di sconto

Se state cercando un modo per migliorare la vostra produttività al PC, sia con una postazione fissa ma soprattutto in mobilità, allora utilizzare uno schermo esterno è l'ideale. Il monitor portatile in offerta su TomTop è una soluzione IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), refresh rate standard (a 60 Hz), gamma colore 99% sRGB ed un angolo di visuale di 170°.

Inoltre lo schermo è anche dotato di speaker stereo integrati; non mancano varie porta per la connettività ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie.

Siete interessati a mettere le mani su quest'occasione targata TomTop? Il monitor portatile da 15,6″ è in offerta a soli 97€, con uno sconto del 58%. Impossibile non citare la spedizione dall'Europa completamente gratuita. Si tratta però di una promozione dedicata ad un numero limitato di unità, quindi date subito un'occhiata alla pagina del prodotto se cercate un monitor portatile economico e conveniente!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le