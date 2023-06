Lenovo ThinkBook 16+ è il laptop per la produttività, con 16/512 GB e Ryzen R5

Anche se la scuola è finita ogni occasione è quella giusta per passare ad un nuovo portatile, specialmente se puntate ad un modello votato alla produttività. Studio o lavoro, ma anche attenzione per l'intrattenimento, il tutto in una scocca premium: questo è Lenovo ThinkBook 16+, laptop dotato di memorie top e specifiche niente male, ora disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo imperdibile!

Tornano le offerte TomTop: Lenovo ThinkBook 16+ (2022) scende di prezzo con codice sconto e spedizione EU

Lenovo ThinkBook 16+ (2022) è un portatile stiloso e performante, caratterizzato da un look fresco, una scocca metallica ed un corpo da 16,5 mm di spessore e 1,8 kg di peso. Il terminale si presenta come una soluzione adatta sia allo svago che allo studio e al lavoro: parliamo di un modello equipaggiato con il processore AMD Ryzen R5 6600H, supportato da 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SDD e con grafica Radeon 660M.

Inoltre si tratta di un laptop con display IPS da 16″ con risoluzione 2,5K, perfetto per godere di contenuti multimediali e testi senza affannare la vista. Spesso si preferisce modelli dotati di pannelli con dimensioni inferiori ma avere uno schermo da 16″ cambia sicuramente le cose, specialmente per le attività d'ufficio e la produttività.

La batteria è un'unità da 62 Wh mentre per tenere sotto controllo la temperatura è presente un sistema di dissipazione avanzato con una doppia ventola (nonostante il corpo sottile).

Il laptop Lenovo ThinkBook 16+ (2022) è in offerta su TomTop con un codice sconto dedicato. Inoltre grazie alla spedizione gratis dall'Europa è possibile ricevere l'articolo senza dover pazientare a lungo!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tomtop.

