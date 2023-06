Realme Narzo 60 5G: i primi dettagli sulle specifiche arrivano da Geekbench

Di recente Realme ha lanciato dei nuovi modelli targati N, una nuova serie di dispositivi a marchio Narzo. Dopo questa parentesi è tempo di pensare al prossimo mid-range della gamma principale: Realme Narzo N60 5G è stato avvistato su Geekbench e i primi benchmark ci offrono una panoramica iniziale di quello che possiamo aspettarci in termini di specifiche.

Realme Narzo 60 5G su Geekbench: i primi benchmark “confermano” le specifiche

Il nuovo smartphone del brand asiatico è stato avvistato con la sigla RMX3750 ed un chipset definito come k6833v1_64_k419, octa-core con una frequenza massima di 2,2 GHz. Il dispositivo in questione sarebbe il prossimo Realme Narzo 60 5G, medio gamma in arrivo prossimamente; il terminale, protagonista dei primi benchmark su Geekbench, sarebbe mosso dal Dimensity 6020 (ossia una versione ottimizzata del precedente Dimensity 700 di MediaTek).

Nei benchmark notiamo la presenza di 8 GB di RAM mentre lato software viene citato Android 13. Il risultato ottenuto è di 714 punti in single-core e 1868 punti in multi-core. Ovviamente il dispositivo arriverà con la Realme UI, l'interfaccia proprietaria del brand; inoltre è probabile che avremo vari tagli di memoria (magari anche con 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage).

Al momento mancano ulteriori dettagli e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Comunque sarà interessante seguire gli sviluppi intorno al prossimo Realme Narzo 60 5G: il precedente Narzo 50 è arrivato anche in Italia, quindi è probabile che anche il nuovo modello arriverà alle nostre latitudini.

