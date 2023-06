Pixel Watch 2 inizia ad apparire nelle app di Google: ecco l’inedito nome in codice

L'appuntamento con Pixel Watch 2 sembrerebbe dover coincidere con il rilascio della nuova serie Pixel 8, ma proprio come per gli smartphone si iniziano ad intravedere le prime tracce del nuovo wearable di Google. In un app firmata Big G, infatti, sono comparsi i primi riferimenti ad un nome in codice rimasto finora inedito e che potrebbe far presagire l'arrivo di due diverse versioni del nuovo smartwatch.

Eos e Aurora potrebbe essere due versioni del nuovo Google Pixel Watch 2

Gli esperti di 9to5Google hanno scovato nell'APK del nuovo aggiornamento dell'app Google Search (14.24) diversi riferimenti ad un nuovo dispositivo con nome in codice Eos, che sarebbero riconducibili proprio a Pixel Watch 2. Stando alle informazioni trapelate in precedenza, infatti, uno dei nomi in codice del nuovo smartwatch sarebbe Aurora.

Nella mitologia greca, Eos è la dea dell'alba, mentre gli antichi romani veneravano la stessa divinità con un nome diverso: Aurora, per l'appunto. Potrebbe quindi trattarsi di due dispositivi le cui differenze sarebbero da ricercare nella connettività: uno solo Wi-Fi, l'altro dotato anche di linea cellulare.

I riferimenti ad Eos sono riscontrabili soprattutto per quanto riguarda l'inizializzazione di Google Assistant e Voice Match sul dispositivo, con la comparsa delle stesse animazioni attualmente presenti sul primo Google Pixel Watch. Le informazioni a disposizione purtroppo terminano qui, per ora: bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di poter assistere alla presentazione ufficiale del nuovo dispositivo.

