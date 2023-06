ANBERNIC lancia RG Nano: la mini retro console in formato portachiavi

ANBERNIC continua a cavalcare l'onda delle retro-console portando sul mercato un nuovo dispositivo piccolo quanto un portachiavi. La nuova ANBERNIC RG Nano, infatti, è un console in miniatura in grado di emulare tantissime console che può essere portata sempre con se anche attaccandola alle chiavi di casa o allo zaino.

ANBERNIC RG Nano è la console in miniatura: piccola come un portachiavi, ma potente

ANBERNIC RG Nano è una retro-console che misura solo 7.1 x 4.3 x 1.7 centimetri, realizzata in lega di alluminio per un peso complessivo di 75 grammi. In dotazione abbiamo uno schermo IPS da 1.54″ con risoluzione 240 x 240 pixel, alimentato da una CPU Cortex-A7 da 1.2 GHz e 64 MB di RAM DDR2, sufficienti ad emulare le grandi console del passato fino alla PlayStation 1.

Come spazio di archiviazione a disposizione troviamo una scheda microSD da 64 GB sulla quale è già installato il sistema operativo Linux personalizzato con l'interfaccia da gaming che da sempre caratterizza i dispositivi firmati ANBERNIC. A disposizione, in questo caso, troviamo anche un lettore MP3 ed MP4, con una batteria da 1050 mAh che garantisce due ore e mezza di autonomia.

ANBERNIC RG Nano è disponibile da oggi al prezzo 55.97€ attraverso il sito ufficiale, oppure a 69.43€ con disponibilità immediata su AliExpress.

