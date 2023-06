Esplora la città con stile: risparmia quasi 120€ sulla bici elettrica compatta DYU D3+!

Per chi cerca una eBike che possa adattarsi alla città e alle esigenze di spazio, l'offerta per la bici elettrica compatta DYU D3+ su Banggood può fare al caso vostro. Grazie ad un ottimo codice sconto, potete portarvela a casa ad un prezzo competitivo, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto DYU D3+: come risparmiare sulla bici elettrica compatta in offerta

La bici elettrica DYU D3+ si presenta come una validissima alternativa grazie alle dimensioni particolarmente ridotte, cerchioni da 14″ ed un'autonomia molto interessante fino a 70 km. Non manca una velocità da 25 km/h grazie al motore da 240W, con tre modalità diverse di pedalata. Presente poi un display LCD per monitorare il tragitto, mentre per i freni troviamo un sistema a disco doppio, così per avere una maggiore stabilità in frenata. La bici, sebbene non pieghevole, è molto leggera e facile da trasportare.

Inoltre la e-bike vanta anche il collegamento Bluetooth con l'app dedicata, tramite la quale sarete in grado di conoscere dati tecnici in tempo reale come la batteria residua e la temperatura della stessa. Questi parametri vi aiuteranno a prevenire eventuali problemi al prodotto.

La migliore occasione dedicata alla bici elettrica DYU D3+ arriva da Banggood con un nuovo codice sconto dedicato (che vi permette di risparmiare quasi 120€ sul prezzo già scontato). Inoltre è presente la spedizione gratuita dall'Europa, per la massima comodità e celerità!

