Samsung guarda al futuro: chip a 2nm nel 2025 e a 1.4nm nel 2027

In occasione del Advanced Foundry Ecosystem Forum del 28 giugno, Samsung ha annunciato i piani di produzione per le prossime generazioni di chip. A partire dal 2025, l'azienda coreana sarà pronta a portare nelle fabbriche i chip a 2nm, mentre dopo due anni sarà il turno della produzione a 1.4nm: la competizione con TSMC si fa sempre più accesa.

I chip saranno sempre più efficienti già dal 2025 e Samsung è pronta alla produzione

Samsung Foundry lancerà la produzione dei chip a 2nm già nel 2025, in linea con quelle che sono le aspettative del più grande rivale in questo settore. Anche TSMC, infatti, prevede di iniziare la produzione di massa del nuovo formato di chip durante lo stesso anno, con un miglioramento rispetto dell'efficienze rispetto ai chip da 3nm pari al 25%.

La produzione durerà circa due anni, per lasciare spazio nel 2027 alla nuova generazione da 1.4nm di cui sappiamo ancora molto poco. I chip saranno destinati ad ogni settore, potremo trovarli sugli smartphone di nuova generazione così come a bordo delle nuove auto elettriche che invaderanno le nostre strade nei prossimi anni, come i nuovi modelli di Tesla.

Se la produzione dovesse essere efficiente come si spera, Samsung potrebbe avere un'occasione d'oro per recuperare terreno sui concorrenti: negli Stati Uniti infatti i prezzi di TSMC stanno lievitando e l'azienda coreana potrebbe inserirsi a gamba tesa nelle trattative.

