Find X7 Pro sarà il prossimo Camera Phone di OPPO: cosa aspettarsi?

Si torna a parlare di OPPO Find X7 Pro, questa volta in merito al comparto fotografico. In merito ad un'uscita Global della gamma Find X6 tutto tace ed ora cominciano a fare capolino le prime informazioni sulla prossima generazione: ecco cosa aspettarsi dal futuro Camera Phone del brand!

Cosa aspettarsi dalla fotocamera di OPPO Find X7 Pro, il nuovo top di gamma del brand

Crediti: OPPO

I primi dettagli in merito alle specifiche di OPPO Find X7 Pro sono arrivati proprio dall'insider DigitalChatStation, che ora svela ulteriori informazioni. Il top di gamma dovrebbe offrire un ampio schermo con bordi curvi, una soluzione AMOLED 2K con cornici ultra-sottili ed un punch hole centrale. Ovviamente il cuore del terminale sarà lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre lato ricarica non si registrerebbero novità (100W cablata, 50W wireless).

Le ultime novità riguardano il comparto fotografico: il top di gamma dovrebbe offrire ancora una volta un modulo circolare, in questo caso con un sdensore principale della serie Sony IMX9 (da 50 MP), un obiettivo ultra-wide da 50 MP della serie IMX8 ed un teleobiettivo con zoom a periscopio da 50 MP e dimensioni di 1/1,5″. Ricordiamo che OPPO Find X6 Pro è dotato di un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP con un sensore IMX989 da 1.0″, OIS, ultra-wide IMX890 e teleobiettivo a periscopio IMX890, il tutto con ottimizzazioni Hasselblad e il supporto della NPU MariSilicon X.

Crediti: OPPO

Il pacchetto offerto da OPPO Find X7 Pro, quindi, non sembra voler stravolgere le cose (ma al massimo si potrebbe porre come una soluzione migliorata rispetto alla generazione precedente). Al momento mancano altri dettagli e da parte di OPPO tutto tace; comunque si vocifera di un evento ad agosto per il debutto del pieghevole Find N3 e del tablet Pad Air 2: vedremo anche i nuovi modelli della serie Find?

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le