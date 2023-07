OPPO Pad Air 2 certificato: il lancio potrebbe essere vicino

La compagnia cinese ha lanciato di recente il suo tablet di seconda generazione, tuttavia sembra che sia in dirittura d'arrivo anche un'altra novità, questa dedicata agli utenti in cerca di una soluzione più accessibile. OPPO Pad Air 2 sarebbe stato avvistato nella prima certificazione: a quando il debutto?

OPPO Pad Air 2: spunta la prima certificazione del nuovo tablet economico

Purtroppo è ancora presto per dare un risposta a questa domanda: il primo Pad Air è stato lanciato a luglio 2022 in Cina e ad agosto in Italia. Tuttavia al momento non è dato di sapere quando arriverà il secondo capitolo, anche se potrebbe essere a buon punto. Un nuovo dispositivo è stato certificato: si tratterebbe di un tablet OPPO siglato OPD2301. Visti i precedenti, è logico ipotizzare che si tratti proprio di OPPO Pad Air 2.

Crediti: GizmoChina

Purtroppo la certificazione fa solo riferimento alla connettività Wi-Fi e Bluetooth e non ci sono dettagli tecnici. In nostro soccorso arriva DigitalChatStation, insider cinese spesso affidabile: secondo quest'ultimo, il nuovo tablet avrà una batteria da 8.000 mAh, più capiente rispetto ai 7.100 mAh del primo modello.

Volendo restare nel campo delle ipotesi, la casa asiatica dovrebbe tenere un mega evento ad agosto (per presentare il nuovo pieghevole Find N3) e questo potrebbe essere il palcoscenico giusto per presentare il nuovo OPPO Pad Air 2. Nel frattempo vi ricordiamo l'uscita di OPPO Pad 2, arrivato anche in Italia.

