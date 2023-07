OnePlus 12: comparto batteria migliore di OPPO Find X7 Pro

Dopo esserci lasciati alle spalle il lancio di OnePlus 11 e OPPO Find X6 Pro, i leaker stanno scaldando i motori per i futuri OnePlus 12 e OPPO Find X7 Pro. Due facce della stessa medaglia, una compagnia (OPPO) che sta faticando a imporsi nella fascia alta, così come la “sorella” vivo che si è vista costretta a lasciare il mercato europeo. Ed è qui che viene in aiuto il prossimo top di gamma OnePlus, che solitamente vende di più della controparte OPPO (anche perché assente negli USA) e che potrebbe avere specifiche peggiori.

Trapelano alcune delle specifiche chiave di OnePlus 12 e OPPO Find X7 Pro

Secondo il leaker Digital Chat Station, OnePlus 12 dovrebbe beneficiare di un miglioramento lato batteria, di cui non conosciamo ancora l'amperaggio ma che avrebbe una ricarica SuperVOOC da 150W (salendo dai 100W/80W di OP11) mentre quella wireless rimarrebbe a 50W. Non ci sarebbero invece novità per OPPO Find X7 Pro, che avrebbe la stessa potenza di Find X6 Pro, cioè 100W cablata e 50W wireless.

Il leaker prosegue affermando che entrambi gli smartphone sarebbero dotati di schermi curvi AMOLED 2K con cornici più sottili e punch-hole centrale. Quasi certamente saranno mossi dallo Snapdragon 8 Gen 3, e sappiamo anche che il flagship OnePlus migliorerà sotto il profilo della fotocamera.

