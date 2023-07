Ormai da diversi mesi Bluetti ha rubato la scena a praticamente tutti i player in ambito batterie, alimentazione portatile e soluzioni di accumulo energia con i suoi prodotti: vuoi per la loro qualità, vuoi per il loro forte rapporto qualità prezzo, Bluetti si è accaparrata in pochissimo tempo una posizione di leadership in questo mercato.

In occasione del Prime Day di Amazon Bluetti ha colto la palla al balzo per mettere in promozione tutto il catalogo dei suoi prodotti sul suo shop ufficiale: tra i vantaggi esclusivi dello shop dell'azienda c'è la spedizione gratuita, la garanzia di due anni, e soprattutto il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Le migliori OFFERTE di BLUETTI per il Prime Day

Bluetti EB3A

Tra le decine di offerte proposte dall'azienda ho scelto alcuni prodotti, per me tra i migliori in quanto a versatilità ma soprattutto rapporto qualità prezzo. Il primo è il Bluetti EB3A, una power station portatile progettata per essere più efficiente di un classico generatore portatile oltre che estremamente leggera.

EB3A è versatile e compatta, e forse rappresenta proprio la power station più leggera mai creata. Nonostante le sue ridotte dimensioni, grazie all’inverter ad onda pura sinusoidale da ben 600 W (picco 1200 W) ed una capacità pari a 268 Wh, potrete utilizzare una moltitudine di dispositivi, da una piastra a induzione fino ad un piccolo un frigorifero.

E' dotata, inoltre di ricarica veloce: con un assorbimento di 430W se collegata alla presa elettrica, in soli 40 minuti di ricarica avrete a disposizione l'80% di autonomia della batteria stessa. Una ricarica 0-100% completa, invece, richiede circa 90 minuti in modalità Turbo e 110 minuti in modalità Standard (con assorbimento di soli 268W).

EB3A è estremamente versatile ed è dotata di molteplici sorgenti di ricarica; sono ben 8 le porte di ricarica che funzionano simultaneamente e avrete a vostra disposizione. AC e DC, Type-C da 100 W, presa per auto e un pad wireless integrato. Poi tramite l'app per smartphone, disponibile su iPhone e smartphone Android, una volta collegata la power station via Bluetooth avremo la possibilità di controllare gli assorbimenti, verificare lo stato di scarica e via discorrendo.

Il prezzo di listino della EB3A è pari a 349€, ma l'11 e il 12 Luglio 2023 sarà in offerta a 249€ con uno sconto di ben 100€.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Bluetti EB70

Con la Bluetti EB70, invece, il livello sale sia dal punto di vista dei costi ma soprattutto sul fronte capacità e versatilità d'uso. Di base si tratta, infatti, di un modello poco più grande rispetto a quello di cui vi ho appena parlato. L'EB70, infatti, è dotata di un trasformatore da 1000 W e una batteria LiFePo4 da 716 Wh, sufficiente per alimentare tutti i tuoi dispositivi più essenziali in viaggio o durante interruzioni di corrente.

Le porte di ricarica disponibile in questo modello sono ben 11, mentre il pad wireless riesce a fornire fino a 15W in uscita. Questa è la soluzione ideale per gli amanti del camping o per le gite nella natura, soprattutto perchè è ricaricabile anche tramite energia solare se decidiamo di acquistare l'apposito accessorio compatibile con la gran parte dei prodotti Bluetti.

Il prezzo di listino della EB70 è pari a 749€, ma l'11 e il 12 Luglio 2023 sarà in offerta a 599€ con uno sconto di ben 249€.

Bluetti AC180

Il livello diventa ancora più alto con la Bluetti AC180: questa è caratterizzata da una potenza di uscita costante di 1.800 W e una capacità di 1.152 Wh per soddisfare la maggior parte dei requisiti di potenza. Dispone inoltre di una modalità di potenziamento che fornisce un'uscita di 2.700 W per l'uso agevole di dispositivi ad alta potenza.

Un'ampia gamma di porte, tra cui USB-A, USB-C, alternata da 12 V e il pad di ricarica wireless sono disponibili sulla Bluetti AC180, il tutto racchiuso in un pratico scatolotto grande 34 x 24 x 31cm e dal peso di circa 16kg, con una doppia impugnatura laterale che consente un facile spostamento, eventualmente anche in due persone.

Questa power station, dati tecnici alla mano, consente di ricaricare fino a 60 volte il nostro smartphone, oppure di collegare una lampadina da 10W per oltre 90 euro, o ancora un frigorifero da 120W per circa una decina d'ore. Grazie alla ricarica ultrarapida con ingresso fino a 1.440 W, per una ricarica da 0 a 80% occorrono appena 45 minuti. Anche questo modello è compatibile con l'ingresso solare tramite due kit di piccoli pannelli acquistabili separatamente: in questo caso con 500W in entrata l'AC180 riesce a ricaricarsi completamente in sole 3 ore di esposizione al sole.

Il prezzo di listino dell'AC180 di Bluetti è pari a 1199€, ma l'11 e il 12 Luglio 2023 sarà in offerta a 999€ con uno sconto di ben 200€.

Bluetti AC200MAX

Il modello perfetto per gli utenti più esigenti e che non vogliono privarsi assolutamente di nulla è il Bluetti AC200MAX, una power station da ben 2200W con capacità pari a 2048Wh, praticamente una belva: pensate che con una power station di questa è possibile alimentare un condizionatore da 8000 Btu per circa 5 ore, oppure collegare un barbecue elettrico per circa 1 ora, senza interruzioni di nessun tipo.

Con due ingressi per espansione, l’AC200MAX può ospitare fino a due moduli batteria aggiuntivi da 2048 Wh o 3072 Wh ciascuno, grazie ai quali può incrementare la capacità totale fino a un 8192 Wh, tra le power station più potenti in assoluto. L'estrema versatilità dell'AC200MAX continua anche nelle modalità di ricarica, che può avvenire tramite generatore, tramite altre batterie, ma anche tramite presa accendisigari dell'auto o ancora pannello solare e via discorrendo.

Con le 15 prese di AC200MAX, potrai facilmente tenere accesi tutti i dispositivi di cui hai bisogno, ma soprattutto gli appassionati di Roulotte e Camper, avranno a disposizione una presa 30 A NEMA TT-30 dal design specificatamente studiato e una presa ultra potente 12 V / 30 A DC.

L'asticella del prezzo qui sale ulteriormente, ma lo sconto in questo caso è ancora più forte: il prezzo di listino di 2199€ è scontato di ben 700€ e per soli due giorni si potrà acquistare AC200MAX a 1499€.

Bluetti PV200

L'ultimo prodotto che ho selezionato per voi è quello che vi ho menzionato per tutta il tempo; il Bluetti PV200 è l'accessorio indispensabile e compatibile con tutte le power station, ed ovviamente si tratta del pannello solare portatile da 200W in grado di ricaricare con l'energia del sole le power station di Bluetti.

Le celle solari monocristalline da 200 W offrono un'eccezionale efficienza di conversione fino al 23,4% e grazie al rivestimento ETFE di lunga durata sono durevoli nel tempo e resistenti ai graffi; possiedono, inoltre, impermeabilità IP65 cosi da essere ideali per attività all'aperto come campeggio, pesca, escursionismo.

Grazie al PV200 di Bluetti potrete essere totalmente indipendenti da qualsiasi fonte di energia per essere, appunto, green quasi al 100%. Il PV200 rappresenta la soluzione con il miglior bilanciamento prezzo-prestazioni, tuttavia sono disponibili anche soluzioni più performanti fino a 420W in grado di produrre più energia.

In caso abbiate più spazio a disposizione e necessitiate di una capacità di trasformazione energetica superiore, sappiate che il PV200 di Bluetti è un sistema scalabile, dunque potrete collegare in serie più di un'unità per aumentare la vostra capacità produttiva.

In occasione del Prime Day dell'11 e 12 Luglio il Bluetti PV200 arriva in offerta a 399€, con uno sconto di 100€ rispetto al suo prezzo originario di listino.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le