OnePlus 13 “paparazzato”: ci sarà un passo indietro nel design?

Davanti gli smartphone sono ormai tutti uguali, e quindi una proposta come OnePlus 13 deve cercare metodi sempre diversi per differenziarsi almeno nel posteriore. Al giorno d’oggi, è soprattutto la fotocamera a dare una direzione alla visione estetica della compagnia, in particolar modo quando il prodotto in questione appartiene alla fascia alta. Quando si spendono cifre elevate, l’utenza può essere più suscettibile al look e alla sua originalità, ma col prossimo flagship OnePlus questo aspetto potrebbe risultare più controverso del solito.

Nuova immagine render di OnePlus 13 trapela in rete: ecco cosa cambierebbe

Fra tutte le aziende asiatiche, OnePlus è una di quelle che più cerca di mettere in mostra un’identità visiva quanto più originale possibile coi suoi telefoni di punta. Lo abbiamo visto con OnePlus 12 e le generazioni precedenti, i cui moduli fotografici erano unici nel loro genere; secondo le immagini render trapelate in queste ore (diverse da quelle precedenti), però, quello di OnePlus 13 potrebbe risultare come un passo indietro rispetto a quanto visto finora.

Prendendo per buono l’immagine che è stata pubblicata dai leaker su Weibo, la fotocamera di OnePlus 13 avrebbe una sezione quadrata che fuoriuscirebbe dalla scocca posteriore. Verrebbe così abbandonato il design dei modelli scorsi, dove il modulo fotografico si collegava al frame laterale, in favore di una scelta che ricorda molto quella degli ultimi top di gamma Xiaomi come quelli delle serie 14 e 13.

Al suo interno sono visibili tre sensori, di cui un teleobiettivo periscopiale, lo spazio per autofocus e flash LED e il logo Hasselblad, anche se si vocifera che la collaborazione sarebbe prossima alla conclusione.

