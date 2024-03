OnePlus 13: look tutto nuovo nella prima immagine render

Da qualche anno, i top di gamma OnePlus hanno aderito a un certo stilema estetico, ma con OnePlus 13 potremmo assistere a un cambio di rotta. Prima ci fu OnePlus 10 Pro, che introdusse un modulo fotografico collegato al frame laterale, poi OnePlus 11 e 12 lo ripresero con una forma più circolare ma mantenendone il posizionamento. Fra leak e immagini render, scopriamo che il futuro flagship OnePlus dovrebbe invece cambiarne le fattezze.

Le immagini render ci mostrano un OnePlus 13 molto diverso dai predecessori

L’immagine comparsa in rete ci mostra uno smartphone molto differente: OnePlus 13 abbandonerebbe il modulo fotografico rotondo in favore di una tripla fotocamera verticale. Le forme ricordano quelle di Huawei Nova 11, con un modulo che segue le forme dei sensori allargandosi al centro in corrispondenza di quello che dovrebbe essere il sensore principale.

All’interno della sezione possiamo anche scorgere il logo Hasselblad, il ché andrebbe contro le precedenti indiscrezioni secondo cui OnePlus 12 potrebbe essere l’ultimo con questa partnership.

La fonte da cui proviene l’immagine (Weibo) è tutt’altro che sicura, ma anche il leaker Digital Chat Station conferma l’ipotesi secondo cui OnePlus 13 “cambierà il suo design“. Il risultato finale potrebbe non corrispondere totalmente a quanto vediamo nell’immagine, ma l’impressione è che la fotocamera di OnePlus 13 potrebbe riprendere le fattezze di quelle del fu OnePlus 9 Pro. Mancano ancora mesi al suo debutto, ma si dice che il flagship 2024 di OnePlus potrebbe esordire prima del previsto.

