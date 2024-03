Xiaomi SU7: abbiamo una data di vendita della prima auto elettrica

Aggiornamento 07/03: nuovi leak sulla data di vendita della Xiaomi SU7, trovate le informazioni nell’articolo.

Nonostante siano state presentate al pubblico, Xiaomi SU7 e SU7 Max non hanno ancora una data di vendita ufficiale, pertanto chi la vuole acquistare sta ancora attendendo notizie in merito. Per il momento, la compagnia di Lei Jun non si è ancora sbottonata in merito, preferendo prendersi i suoi tempi per decidere quando farla effettivamente debuttare sul mercato.

Xiaomi SU7: la data di vendita della prima auto elettrica inizia a farsi più concreta

Crediti: Xiaomi

Nell’attesa di saperne di più, un portavoce di Xiaomi ha soddisfatto i più curiosi rilasciando alcune informazioni sulla disponibilità di SU7 ed SU7 Max. Oltre a specificare che il sensore LiDAR per la navigazione autonoma sarà presente solamente sulla versione Max, egli ha affermato che il governo cinese ha permesso all’azienda di distribuire 14 unità per la vendita nei negozi appositi, avvicinandone così il debutto.

Si è anche esposto sul prezzo di vendita, specificando che l’auto elettrica di Xiaomi costerà meno di 500.000 CNY, perciò sotto i 65.000€, anche se bisogna ricordare che si tratta di un prodotto per il momento esclusivo del mercato cinese. Nei giorni del MWC 2024, dove è stata mostrata l’auto ai media europei, il presidente Lu Weibing ha dichiarato che il lancio avverrà “molto presto“, indicando il Q2 2024 come il periodo papabile.

Secondo altri leak, per fine marzo sarebbe previsto un nuovo evento dedicato alla Xiaomi SU7: come affermato da un dirigente dalla rivale Zeekr, l’evento sarebbe previsto per il 28 marzo, con consegne che sarebbero previste per aprile, con 2.000 unità inizialmente previste sul mercato; nel frattempo, Xiaomi si è espressa in merito ai rumor su Xiaomi SU5 e auto ibride.

