Xiaomi SU5 e ibride all’orizzonte? L’azienda risponde ai rumor

Da quando ha fatto ufficialmente ingresso nell’industria automobilistica, attorno a Xiaomi sono gravitate le più svariate voci di corridoio su quali siano i suoi piani per il futuro. Dopo aver lanciato SU7 ed SU7 Max, si è vociferato del loro prezzo di vendita, non ancora annunciato al pubblico, così come della loro disponibilità internazionale. Le indiscrezioni non si esauriscono qui, perché si è anche parlato della possibilità che la compagnia realizzi un’auto ibrida e che sia previsto anche un modello inferiore chiamato Xiaomi SU5.

Xiaomi parla del futuro prossimo della sua divisione automobilistica e risponde ai rumor

Crediti: Xiaomi

In occasione del suo ultimo Q&A, la dirigenza di Xiaomi ha dichiarato quanto segue: “Attualmente siamo concentrati sullo Xiaomi SU7, il primo modello della piattaforma Modena. Siamo determinati a investire dieci volte tanto e a costruire seriamente una buona macchina“, aggiungendo che “al momento non esiste l’SU5” eliminando così le voci di corridoio su un eventuale modello di fascia inferiore.

Al contrario della presunta Xiaomi SU5, su cui non c’erano particolari voci, dell’auto ibrida Xiaomi, nome in codice Kunlun, si è parlato in maniera più dettagliata, dato che sui portali cinesi erano apparse proposte lavorative nel settore EREV. L’acronimo sta per Extended Range Electric Vehicle, sigla che indica quella tipologia di veicoli che utilizza un motore a combustione aggiuntivo ICE (Internal Combustion Engine) che si occupa di ricaricare le batterie una volta che si sono scaricate.

Anche in questo caso, però, la risposta di Xiaomi è assolutamente negativa: “non ci saranno EREV nei prossimi anni“. L’ipotesi degli addetti ai lavori è che se ne riparlerà quando i tempi saranno più maturi e l’azienda inizierà a sviluppare la piattaforma automobilistica di seconda generazione.

