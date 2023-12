Non solo EV: nei piani di Xiaomi c’è anche un’automobile ibrida

Aggiornamento 07/12: si aggiungono nuovi dettagli all’auto ibrida di Xiaomi, li trovate nell’articolo.

Con l’avvicinarsi dell’annuncio della nuova serie 14 pare avvicinarsi anche la presentazione da parte di Xiaomi della sua prima auto elettrica. Sarà il risultato di un progetto pubblicamente annunciato nell’estate 2022 e per la prima volta un produttore di smartphone si cimenterà nell’industria automobilistica. Ma anche se all’evento potrebbe essere presentato un solo veicolo, sappiamo che nel dietro le quinte bolle in pentola molto di più: ma se finora si era parlato di due modelli di auto EV, la compagnia starebbe studiando anche un’automobile ibrida.

Xiaomi starebbe pensando anche alla realizzazione della sua prima auto ibrida

Sul suo sito ufficiale cinese sono comparse proposte lavorative in cui Xiaomi è alla ricerca di un team di ingegneri specializzati nel mondo EREV con almeno tre anni d’esperienza nel settore. L’acronimo sta per Extended Range Electric Vehicle, e rispetto alla tecnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) prevede un motore a combustione usato per ricaricare le batterie quando sono scariche.

Sulla base di quanto trapelato finora, la prima auto Xiaomi MS11 sarebbe dotata di una batteria meno grande del previsto, soprattutto a fronte delle dimensioni in lunghezza che dovrebbe avere la berlina in questione. E adesso c’è chi ipotizza che la compagnia abbia predisposto un alloggiamento per accogliere il sistema ICE (Internal Combustion Engine), quello che utilizza combustibili fossili per ricaricare le batterie.

Le voci di corridoio parlano di tre nomi in codice: due li conosciamo già, ovvero Modena e LeMans, entrambe auto elettriche, a cui si aggiunge adesso Kunlun, che indicherebbe proprio la succitata auto ibrida. Non è ancora chiaro però se Xiaomi adotterà un sistema EREV o PHEV per questo veicolo, ma l’intenzione sarebbe quella di realizzare un modello più appetibile per un’altra fascia di utenza e dare così un boost alle vendite.

