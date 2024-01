Recensione LIECTROUX i7: l’aspirapolvere potente ed economico per una pulizia profonda

Le pulizie casalinghe sono spesso difficili e noiose, ma i giusti strumenti possono rendere questa attività estremamente semplice e pratica. Nel corso degli anni abbiamo infatti visto come in ogni abitazione sia presente almeno un aspirapolvere, con gli ultimi modelli che sono diventati particolarmente potente ma anche abbastanza economici. Questo è proprio il caso di LIECTROUX i7, un aspirapolvere in grado di sprigionare una grande potenza di aspirazione senza costare necessariamente un occhio della testa. Scoprite con noi in questa recensione cosa rende questo dispositivo il compagno perfetto per le pulizie.

Recensione LIECTROUX i7

Design e materiali

LIECTROUX i7 è un classico aspirapolvere con design a pistola, caratterizzato da una scocca in plastica con livrea bianca ed inserti in grigio metallico e azzurro. La confezione, seppur molto compatta, protegge al meglio tutti gli elementi che vanno a comporre il dispositivo: questo aspirapolvere, infatti, offre una progettazione modulare per montare facilmente le estensioni e le spazzole di cui si ha bisogno. Il sistema di aggancio a scatto con pulsante di rilascio tiene ben saldi gli accessori collegati, fornendo comunque una grande rapidità d’esecuzione nel momento in cui si devono sostituire oppure riporre per fare spazio.

Il serbatoio da 0.8 litri è completamente trasparente per consentire la visualizzazione del livello di sporcizia raggiunto, in modo da poterlo svuotare rapidamente quando è saturo grazie (anche in questo caso) ad un meccanismo di sblocco a scatto con pulsante. La batteria rimovibile si aggancia sotto l’impugnatura, mentre sul dorso dell’aspirapolvere troviamo il singolo pulsante di controllo con un piccolo display LED che mostra la modalità d’uso attualmente selezionata. Tramite il serbatoio, inoltre, è possibile rimuovere il filtro HEPA lavabile per sostituirlo oppure pulirlo in modo accurato, in modo che possa funzionare sempre al meglio.

L’asta inclusa in confezione è retrattile e la lunghezza può essere regolata in base alle esigenze del momento, mentre l’aspirapolvere mette a disposizione anche una bocchetta per la feritoie (particolarmente utile nella pulizia di divani e tappezzerie), una spazzola per la polvere e le briciole ed ovviamente un rullo intercambiabile con ruote, luce LED e aggancio snodato per raggiungere al meglio anche i punti più ostici e complicati. In confezione, infatti, è incluso sia il rullo per il i tappeti e le superfici morbide che quello per i pavimenti e le superfici più dure.

Questo aspirapolvere non è dotato di base di ricarica, ma può essere agganciato al muro tramite il supporto incluso in confezione, completo anche di viti e fischer per completare l’installazione. Il cavo di ricarica, tuttavia, ha bisogno comunque di essere agganciato manualmente sul retro della batteria.

Aspirazione e pulizia

LIECTROUX i7 è dotato di un motore brushless da 250W in grado di generare un’aspirazione fino a 22.000 PA per rimuovere con efficacia qualsiasi residuo di sporco che si possa depositare sul pavimento. A differenza dei classici aspirapolvere “a pistola“, una volta premuto il grilletto il dispositivo entrerà in funzione senza la necessità di mantenere la pressione. Un altro tocco al grilletto provvederà a fermare l’aspirazione e quindi a spegnere l’aspirapolvere. Questo sistema risulta particolarmente comodo, semplificando l’ergonomia del dispositivo rimuovendo la necessità di avere sempre il dito impegnato sul grilletto e lasciando maggiore libertà di movimento alla mano.

L’aspirapolvere fornisce due diverse modalità d’aspirazione che possono essere controllate tramite il pulsante e il display LED posti sul dorso. In modalità Low, il dispositivo sfrutterà una potenza di 12.000 PA per garantire una maggiore autonomia: in questo caso infatti le operazioni di pulizia potranno arrivare fino 30 minuti continuativi grazie alla batteria da 2.200 mAh. In modalità High, invece, l’aspirapolvere sprigiona tutta la sua potenza fornendo un’aspirazione di 22.000 PA che scaricherà la batteria nella metà del tempo: solo 15 minuti. Questa modalità può tornare particolarmente utile quando si ha necessità di rimuovere lo sporco più ostinato, utilizzando tutta la potenza che messa a disposizione dal motore. L’autonomia residua può essere controllata sempre tramite il display, indicata da tre segmenti in base alla potenza di cui si sta usufruendo.

La pulizia con questo aspirapolvere è davvero molto efficace: LIECTROUX i7 riesce infatti a catturare al meglio polvere e sporcizia che facilmente si deposita sul pavimento, mentre gli accessori donano una versatilità eccezionale consentendo di sfruttare il dispositivo per ogni aspetto delle pulizie casalinghe. La spazzola con luce LED, inoltre, illumina al meglio anche le zone più buie per evidenziare lo sporco anche laddove è difficile vederlo ad occhio nudo. L’aspirapolvere non risulta neanche troppo fastidioso all’udito durante il suo utilizzo, anche se la sua presenza può essere avvertita in modo distinto. Con una rumorosità massima di 86 dB, però, sarete sicuri di non disturbare troppo i vicini.

Una volta terminate le pulizie è possibile svuotare in un sol tocco il serbatoio, riponendo di conseguenza a riposo l’aspirapolvere nel suo apposito sostegno a muro (oppure trovandogli una sistemazione in casa nel caso non si vogliano fare opere murarie). La ricarica completa del dispositivo dura circa 4 ore, quindi è necessario valutare bene le zone della casa che si riesce a pulire in un solo passaggio.

Recensione LIECTROUX i7: prezzo e considerazioni

LIECTROUX i7 è un aspirapolvere in grado di dare un grande aiuto in casa con le pulizie di tutti i giorni. Il motore da 250W è in grado di generare una potenza di aspirazione pare 22.000 PA che assorbe facilmente qualsiasi tipo di sporcizia si possa depositare sul pavimento. Gli accessori inclusi in confezione garantiscono una grande versatilità, consentendo anche al pulizia di divani, tappeti e moquette.

Il prezzo è sicuramente più che abbordabile: il punto forte di questo prodotto infatti è proprio il suo essere estremamente economico per la potenza e la versatilità che riesce a generare. LIECTROUX i7 viene proposto ad un prezzo di listino di 173.80€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto è possibile portarlo a casa per soli 109,54€. A questo prezzo è assolutamente un best-buy in questo settore.

