Zonestar Z9V5MK6 è la stampante 3D professionale per creazioni multicolore

Se sei appassionato di stampa tridimensionale e punti a fare il balzo al livello successivo, allora questo modello targato Zonestar fa sicuramente al caso tuo. Si tratta di Zonestar Z9V5MK6, stampante 3D dotata di 4 estrusori, utile per realizzare creazioni multicolore: il prezzo scende sotto i 500€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying, ovviamente con l’immancabile spedizione EU.

Codice sconto Zonestar Z9V5MK6: la stampante 3D con 4 estrusori e display LCD, ora ad un prezzo super

Dotata di un ampio spazio di stampa di 300 x 300 x 400 mm e 4 estrusori in 1, Zonestar Z9V5MK6 rappresenta un passo avanti per gli utenti alle prime armi e quelli che sono già ad un buon livello e vogliono migliorare ulteriormente la qualità delle proprie creazioni. La presenza di 4 estrusori, infatti, permette di utilizzare varie tipologie di filamento, in modo da ottenere stampe multicolore. Il display TFC LCD a colori (una soluzione da 4,3″) permette di interagire con il dispositivo in modo pratico ed intuitivo; inoltre si tratta di una stampante facile da assemblare, ad alta precisione, silenziosa e con menu multilingue e la funzione di livellamento automatico.

La stampante 3D Zonestar Z9V5MK6 è in offerta con codice sconto su Geekbuying: il prezzo scende a 459€, con un risparmio di quasi 150€. Inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store, in modo da ricevere la tua nuova stampante in tempi celeri.

