OPPO parla di Huawei: che impatto avrà sul mercato il suo ritorno?

Potremmo definirle amiche/nemiche, Huawei e OPPO: da un lato due dirette competitor che si contendono il mercato tecnologico, dall’altro due importanti pezzi del panorama cinese. Un’ottica non di facile analisi, perché anche se parliamo di aziende in piena concorrenza, parliamo anche di realtà appartenenti al settore tech cinese, che da sempre è pronto a fare scudo attorno a sé e a lodare e incensare quando c’è l’occasione giusta anche compagnie nazionali con cui si è in aperta competizione.

OPPO e Huawei, la ripresa del brand cinese analizzata da uno dei suoi competitor

Crediti: FOX

Lo dimostrano le affermazioni effettuate da parte di Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO (nonché co-fondatore e CEO di OnePlus), che si è esposto sull’argomento in occasione dell’evento di presentazione della serie Find X7. Alla domanda sugli effetti della ripresa di Huawei, il CPO di OPPO ha affermato che avrà un certo impatto su ogni azienda tech, pur specificando che l’azienda che ne dovrebbe uscire peggio dovrebbe essere Apple.

Nonostante la crisi degli smartphone rimarchi il trend negativo del settore, i risultati di vendita ci svelano che i top di gamma vendono come non mai. Una fascia di mercato che va a vantaggio principalmente della società di Cupertino, che storicamente è il brand che va per la maggiore in ambito flagship. Ma è anche vero che negli ultimi mesi Huawei ha raddoppiato la sua quota di mercato premium mentre gli iPhone sono calati del -30% in Cina, e si prevede che il 2024 non sarà da meno.

Secondo Pete Lau di OPPO, da qui in avanti “ogni azienda dovrà trovare le proprie caratteristiche differenziate” e cercare di ritagliarsi un proprio spazio nel mercato. Nel caso di Huawei, uno dei punti di vantaggio principali rispetto alla competizione dovrebbe essere il settore degli smartphone pieghevoli, dove sono previste vendite altissime.

