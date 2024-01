OPPO Find X7 e X7 Ultra ufficiali: il doppio periscopio è la grande novità!

Nuovo anno e nuova serie top per la compagnia cinese: la gamma Find X si arricchisce con due nuovi smartphone ma stavolta abbiamo una novità. Il modello Pro va in pensione ed arrivano OPPO Find X7 e la variante di punta OPPO Find X7 Ultra (quest’ultima con a bordo ben due teleobiettivi a periscopio): ecco tutte le novità e ovviamente i dettagli sul prezzo di entrambi i flagship.

OPPO Find X7 e Find X7 Ultra: caratteristiche e prezzi dei nuovi top di gamma del brand cinese

Crediti: OPPO

Il look della serie OPPO Find X7 si ispira a quello della precedente generazione, con uno stile che richiama quello delle vecchie macchine fotografiche ed un enorme modulo circolare, il quale ospita un trittico di sensori per il modello standard e un quartetto per la variante Ultra. Proprio questo secondo dispositivo rappresenta la grande novità di quest’anno: un top di gamma stellare con performance da Camera Phone migliorate rispetto alla precedente generazione.

Il telefono monta il nuovissimo sensore LYT-900 di Sony, soluzione 1″-type da 50 MP con apertura f/1.8, dimensioni di 1/0,98″, pixel da 1,6 µm e tecnologia Stacked CMOS; presente la stabilizzazione ottica OIS. Continua la collaborazione con il marchio Hasselblad, stavolta con una versione rinnovata della feature HyperTone (per miglioramenti nei dettagli e nei colori degli scatti). Il comparto fotografico completo si affida ad un quartetto di sensori da 50 + 50 + 50 + 50 MP con un ultra-grandangolare Sony LYT-600 (1/1,95″, apertura f/2.0, lunghezza focale di 14 mm e funzione macro) e la bellezza di due teleobiettivi a periscopio. Si tratta di una novità assoluta nel campo della fotografica da mobile: sono presenti un modulo IMX890 (con distanza minima di messa a fuoco di 25 cm ed una lunghezza focale di 65 mm, con zoom 3X) ed un IMX858 (135 mm, distanza di messa a fuoco di 35 mm). Il risultato è uno zoom più fruido e preciso (14-270 mm), con una qualità sempre al top: potete dare uno sguardo ai sample foto ufficiali pubblicati dalla compagnia. La selfie camera è un sensore da 32 MP.

Find X7 Ultra – Crediti: OPPO

Passando alle altre caratteristiche, OPPO Find X7 Ultra offre uno schermo OLED LTPO da 6,82″ con risoluzione QHD+ e refresh rate da 1 Hz a 120 Hz, con una luminosità di picco fino a 4.500 nit. Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0. La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W mentre il software è l’ultima ColorOS 14 su base Android 14. È presente anche una versione chiamata Satellite Communication Edition: come il nome lascia intendere, questa variante del modello Ultra presenta la comunicazione satellitare.

Che cosa cambia con OPPO Find X7 standard? Il telefono perde un sensore ed offre una tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP con LYT-808 (dotato di OIS), ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio (OmniVision). Ritroviamo la selfie camera da 32 MP. Lo schermo è leggermente più piccolo (6,78″ 1.5K a 120 Hz) ed il chipset è il Dimensity 9300 di MediaTek. La batteria perde la ricarica wireless (ma resta quella da 100W).

Find X7 – Crediti: OPPO

Infine, il prezzo dei nuovi OPPO Find X7 e X7 Ultra: la versione standard parte da 3.999 CNY (ovvero circa 514€ al cambio attuale) per la configurazione da 12/256 GB; il fratello maggiore parte invece da circa 772€ al cambio (ossia 5.999 CNY). Al momento il lancio è avvenuto solo in Cina e non è dato di sapere se e quando arriveranno in versione Global. Se volete saperne di più sui nuovi top di gamma della serie Find X7 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i dettagli.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le