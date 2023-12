Sony LYT-900 ufficiale: sarà su Xiaomi 14 Ultra, OPPO Find X7 Pro e vivo X100 Pro+

I top di gamma Xiaomi, OPPO e vivo avranno diversi aspetti in comune, uno su tutti il Sony LYT-900. Si tratta del nuovo sensore fotografico appena annunciato ufficialmente da parte del produttore nipponico, che primeggia rispetto alle rivali Samsung e OmniVision grazie a sensori particolarmente apprezzati da brand di smartphone e consumatori.

Sony presenta il suo nuovo sensore fotografico di fascia alta LYT-900

Crediti: Sony

Sony LYT-900 sarà considerabile a tutti gli effetti l’erede “spirituale” dell’acclamato Sony IMX989: pur cambiando nella denominazione tecnica, porterà avanti la filosofia del sensore 1″-type. Per l’esattezza, misurerà 1/0,98″ e sarà da 50 MP, integrando al suo interno pixel da ben 1,6 µm, che grazie al Pixel Binning 2×2 con output a 12,5 MP simuleranno pixel da 3,2 µm.

Essendo un sensore della famiglia Lytia, è anch’esso di tipo Stacked CMOS, il ché significa che adopera due strati dedicati uno ai fotodiodi e uno ai transistor, col vantaggio che i fotodiodi hanno più spazio e sono quindi più grandi, migliorando la sensibilità del sensore alla luce in ingresso e quindi le foto in fase notturna o con poca luce ambientale.

Non è ancora ufficiale, ma diverse indiscrezioni puntano a Xiaomi 14 Ultra, OPPO Find X7 Pro e vivo X100 Pro+ come ai primi camera phone che lo utilizzeranno nel corso del 2024; per il momento, gli unici modelli che montano sensori Lytia sono OnePlus 12 e OnePlus Open, entrambi dotati di LYT-808 da 1/1,43″.

