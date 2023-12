ASUS ROG Phone 8 è un Gaming Phone senza “eccessi”: svelato il design

Aggiornamento 12/12: ASUS ha pubblicato la prima immagine “chiara” del design di ROG Phone 8, con uno stile più pulito rispetto ai predecessori. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il lancio dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm ha dato il via ad una nuova generazione di top di gamma, anche se al momento si tratta di dispositivi usciti solo in Cina (fatta eccezione per iQOO 12 Global, lanciato in India). Per il mercato europeo (e italiano) dovremo necessariamente attendere fino ai primi mesi del 2024, quando cominceranno a fare capolino i vari flagship internazionali. Tra questi troveremo ASUS ROG Phone 8: il Gaming Phone è stato anticipato dai primi teaser e l’azienda ha pensato bene di offrirci un breve scorcio del design.

ASUS ROG Phone 8: ecco i primi teaser ufficiali del prossimo Gaming Phone

Crediti: ASUS

Il primissimo teaser ufficiale dedicato ad ASUS ROG Phone 8 è più criptico che mai: nessun accenno alle specifiche, un generico “Coming Soon” ed il telefono mostrato in ombra. Tuttavia basta un pizzico di luce in più ed ecco che possiamo ammirare parte del design del top di gamma. Rispetto alla precedente generazione abbiamo una back cover meno elaborata e più sobria, ma sempre con uno stile “da gaming”. Il modulo fotografico si fa più compatto, mantenendo la tipica forma vista con ROG Phone 7 (anche se in questo caso si tratta di un pentagono con lati diversi); all’interno trova spazio un trittico di sensori, accompagnati dal Flash LED.

Crediti: ASUS

Intanto è stata svelata la data di lancio in Cina (16 gennaio) ed un evento internazionale per l’8 gennaio (dedicato ai PC ROG, non è chiaro se ci sarà anche il nuovo Gaming Phone). Per l’occasione, ASUS ha pubblicato un interessante blind test fotografico dedicato al top di gamma: una volta concluso è possibile dare un primo sguardo al design di ROG Phone 8. Effettivamente lo stile del telefono è molto più “pulito” rispetto a quello dei predecessori; un dispositivo da gaming ma senza eccessi stilistici che potrebbero non piacere a tutti (fatta eccezione per il logo LED RGB). A quanto pare ci saranno due colorazioni, una classica nera ed una grigia/argento. È presente anche una porta Type-C laterale, utile per ricaricare il dispositivo mentre si gioca. Inoltre il blind test fa riferimento ad un teleobiettivo (3X o 10X): forse ROG Phone 8 sarà il primo della serie dotato di questa caratteristica.

Crediti: ASUS

Purtroppo mancano altre anticipazioni anche se da benchmark e certificazioni sappiamo che ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 3 e che avremo fino a 24 GB di RAM. Inoltre dovremmo avere sia ASUS ROG Phone 8 che una versione Pro e non dovrebbe mancare una variante Ultimate. Comunque l’ultima parola spetta sempre all’azienda, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

