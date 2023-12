ROG Phone 8: il nuovo top da gaming ha una data d’uscita

Il nuovo Gaming Phone di ASUS ha una data di presentazione: la serie ROG Phone 8 sta arrivando e avrà dalla sua il classico stile futuristico della gamma ed un comparto tecnico da primo della classe, con lo Snapdragon 8 Gen 3. Ecco quando sarà annunciato e cosa possiamo aspettarci dalla nuova famiglia di flagship.

ROG Phone 8 Series: ufficiale la data di presentazione

Crediti: ASUS

Partiamo subito con le conferme ufficiali: la data di presentazione di ASUS ROG Phone 8 Series è fissata per il 16 gennaio, al momento solo in Cina. Il debutto Global dovrebbe avvenire successivamente ma per ora non c’è ancora una data. Tuttavia i canali social del brand stanno già scaldando i motori, quindi è probabile che non ci sarà d’attendere troppo a lungo. Per amor di precisione, segnaliamo che l’azienda ha fissato un evento ROG per l’8 gennaio, ma dovrebbe essere dedicato ai PC; vedremo se ci sarà anche il nuovo gaming phone. Intanto è stata lanciata un’interessante iniziativa: è possibile partecipare ad un blind test fotografico dedicato al flagship da gaming e provare a vincere un ROG Phone 8. Ecco la pagina ufficiale dell’iniziativa: qui trovi tutti i dettagli, insieme a termini e condizioni.

Crediti: ASUS

Nel frattempo ASUS sta mantenendo il massimo riserbo, pubblicando solo pochissimi dettagli. Il design riprenderà le linee del predecessore, con un modulo fotografico a pentagono (con tre sensori). A parte la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 e di un quantitativo bestiale di RAM (fino a 24 GB) per ora non ci sono dettagli. Dovremmo avere tre smartphone ossia ROG Phone 8, 8 Pro e 8 Ultimate. Sicuramente arriveranno anticipazioni nel corso dei prossimi giorni, quindi restiamo in attesa di novità.

