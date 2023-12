LaserPecker Pro è l’incisore laser smart e portatile: oggi in sconto con coupon

Gli incisori laser sono spesso ingombranti e richiedono uno spazio piuttosto ampio per funzionare a dovere, ma quello che vi proponiamo in offerta oggi vi stupirà di sicuro. Se siete tra quegli utenti che non hanno ancora approcciato il mondo del fai-da-te e della personalizzazione perché avete poco spazio a disposizione, sarete felici di sapere che LaserPecker Pro entra nel palmo della mano ed oggi costa molto meno grazie ad un codice sconto!

LaserPecker Pro: il fai-da-te non è mai stato così semplice ed economico

Crediti: LaserPecker

LaserPecker Pro è un incisore laser smart e portatile che può essere utilizzato ovunque ce ne sia la necessità grazie al collegamento con lo smartphone. Il dispositivo è alimentato tramite USB-C, quindi è possibile collegarlo ad una power bank per sfruttarlo praticamente in ogni luogo. Il laser che emette luce blu è potente 500 mW con una durata della lente di oltre 10.000 ore.

Nella confezione di vendita è incluso anche uno stand pieghevole che semplifica le operazioni di incisione, taglio e personalizzazione, ma è possibile agganciare il dispositivo anche ad un treppiedi per utilizzare un’inclinazione diversa da quella classica verticale. Questo incisore è realizzato in lega di alluminio anodizzato e pesa soltanto 190 grammi: ideale quindi per essere trasportato in borsa oppure in zaino.

LaserPecker Pro è disponibile su Geekbuying al prezzo di 239€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è completamente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le