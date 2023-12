iQOO 12 esce dalla Cina: è lui il primo flagship Global con Snapdragon 8 Gen 3

Come anticipato anche in precedenza, quest’oggi il brand partner di vivo ha lanciato il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 fuori dai confini cinesi. Si tratta di iQOO 12 5G, dispositivo stiloso e potente, con un look nuovo di zecca rispetto alla precedente generazione e varie caratteristiche al top: ecco tutte le novità, insieme al prezzo per il mercato Global.

iQOO 12 Global è ufficiale: caratteristiche e prezzo della versione internazionale

Crediti: iQOO

Il nuovo iQOO 12 5G in versione Global ha debuttato solo in India, per il momento, al prezzo di circa 589€ al cambio attuale (ossia 52.999 INR) per la versione da 12/256 GB. È presente anche una variante top da 16/512 GB, in questo a circa 644€ (57.999 INR). Il flagship è stato lanciato nelle colorazioni Alpha Black, ossia con una classica cover nera, e Legend White. Quest’ultima riprende la solita collaborazione con BMW Motorsport, con una back cover a tema.

Crediti: iQOO

Cosa cambia tra la serie cinese e iQOO 12 Global? Semplicemente per il mercato indiano abbiamo un solo dispositivo anziché due: non è presente la versione Pro mentre iQOO 12 riprendere le medesime caratteristiche della variante lanciata in Cina. Abbiamo quindi uno schermo AMOLED LTPO da 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) a 144 Hz, con una luminosità di picco di 3.000 nit, bordi flat ed un corpo caratterizzato da un frame piatto. Sotto lo schermo trova spazio un lettore d’impronte ottico. Il cuore del telefono è, ovviamente, lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W.

Crediti: iQOO

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP con OIS (OV50H), accompagnato da un ultra-wide/macro da 50 MP (Samsung JN1) ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (OV64B), il trend del momento in fatto di top di gamma. La selfie camera è un’unità da 16 MP. Non mancano il WiFi 7, Bluetooth 5.4, il supporto Dual SIM 5G, un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, Android 14 (con Funtouch OS 14) e il co-processore iQOO Q1 dedicato a migliorare le performance durante il gaming.

Come di consueto è probabile che iQOO 12 5G non arriverà alle nostre latitudini: poco male perché gli appassionati possono già acquistare la versione CN sia del modello standard che di quello Pro.

