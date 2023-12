Realme V50 e V50s ufficiali: la fascia 5G economica si espande

Il mese di dicembre è foriero di novità per Realme: prima abbiamo avuto il top di gamma GT5 Pro, assieme a cui ha debuttato anche la Realme UI 5.0, e adesso è il turno di Realme V50 e V50s. In questo caso non parliamo però di modelli al top delle specifiche, quanto piuttosto di prodotti che si rivolgono a quella fascia di pubblico alla ricerca di un miglior compromesso fra prezzo e funzionalità.

Realme V50 e V50s sono stati annunciati: scopriamo quali sono le loro novità

Crediti: Realme

Prima di iniziare con la lista delle specifiche, è giusto specificare che Realme V50 e V50s sono sostanzialmente lo stesso smartphone, e l’unica differenza riguarda la disponibilità tramite operatori; inoltre, non è un vero e proprio nuovo modello bensì un rebrand del già noto Realme 11x presentato lo scorso agosto, per quanto ci sia qualche piccola differenza.

Esteticamente non cambia lo stile adottato da Realme, con uno smartphone dal profilo piatto, sensore ID laterale e dal modulo fotografico rotondo posizionato nell’angolo a sinistra. Misura 165,7 x 76 x 7,9 mm, ha un peso di 190 grammi per una scocca in plastica che ospita uno schermo LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 392 PPI, luminosità di 680 nits e refresh rate a 120 Hz.

Il cuore pulsante è il MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2 e memorie da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM espandibile via microSD. L’alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, il software è Realme UI 4.0 con Android 13 e la connettività comprende dual SIM 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS e USB-C 2.0. Rispetto a Realme 11x cambia la doppia fotocamera, qua da 13+? MP, e c’è una selfie camera da 8 MP.

Nelle due colorazioni Purple Dawn e Midnight Black, Realme V50 è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo di 1.199/1.399 CNY (154/180€) per le versioni da 6/128 GB e 8/256 GB, mentre V50s sale a 1.399/1.799 CNY (180/234€).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le