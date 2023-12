Realme UI 5.0 ufficiale: novità e modelli compatibili

È passato un po’ in sordina, ma nelle scorse ore è avvenuta la presentazione ufficiale della Realme UI 5.0 da parte del sub-brand di OPPO. Con l’avvento di Android 14, l’ultimo aggiornamento del robottino verde di Google, anche Realme ha rilasciato al pubblico il nuovo major update che rinnova la componente software di smartphone e tablet.

Inizia il rilascio ufficiale dell’aggiornamento Realme UI 5.0 con Android 14

Crediti: Realme

Il focus dell’aggiornamento Realme UI 5.0 si concentra su tre aspetti primari: prestazioni, semplificazione e comodità. Il rinnovato sistema Fluid Cloud fa sì che la barra delle notifiche che da priorità alle informazioni percepite come più importanti per far sì che l’utente le abbia sott’occhio.

C’è poi la cosiddetta stazione di viaggio, funzionalità utile per organizzare i propri spostamenti in quanto organizza al suo interno dati e informazioni presi da app di viaggio e di trasporto; inoltre, la barra laterale intelligente permette di trasferire file fra le app trascinandole tramite essa.

Come accaduto con ColorOS 14 e OxygenOS 14, si rinnova il design Aquamorphic, con nuovi sfondi, effetti visivi e sonori. Fra le feature aggiuntive ci sono ritagli smart delle emoji, gestione dei file incompleti in download, refresh rate personalizzato, pannello GPU Geek e altro ancora.

Modelli compatibili

Il primo smartphone ad avere la Realme UI 5.0 è il top di gamma Realme GT5 Pro, a cui seguiranno i vari smartphone e tablet previsti da qui ai prossimi mesi. Se voleste scoprire se il vostro modello è fra questi, potete farlo consultando il nostro articolo dedicato.

