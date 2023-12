ZEEKR 001: l’auto EV cinese debutta in Europa

Nata come diretta rivale di brand moderni come Tesla e NIO, ZEEKR è uno dei vari marchi nati per opera dell’industria cinese che negli ultimi anni si sono espansi anche in Europa. Un debutto avvenuto di recente, prima con il modello ZEEKR X e adesso con l’auto elettrica di lusso ZEEKR 001, che nelle scorse ore è stata consegnata al primo cliente europeo in Olanda da parte dello stesso CEO europeo Spiros Fotinos e della dirigenza del vecchio continente.

Dalla Cina all’Europa: l’auto EV ZEEKR 001 debutta nel nostro continente

Crediti: Zeekr

La ZEEKR 001 è una berlina di stazza che misura 4,96 metri, con un abitacolo arricchito da uno schermo orizzontale da 15,4″ (quello del cruscotto misura 8,8″) con cui gestire la guida (anche semi-autonoma) e l’infotainment, e c’è anche un display HUD.

Disponibile in due versioni: una con singolo motore elettrico posteriore da 272 CV per un costo di circa 60.000€ e una con doppio motore 4×4 da 544 CV in versione Performance a circa 65.000€ e Privilege a circa 70.000€ con sedili massaggianti e sospensioni ad aria. Non cambia la batteria, un’unità da 100 kWh con ricarica a 22 kW (ci vogliono circa 6 ore) o 200 kW (30 minuti per passare dal 10% all’80%) che offre un’autonomia dichiarata di 580 km.

Ricordiamo che ZEEKR è un marchio di Geely, la stessa casa produttrice che possiede anche Volvo, Lotus, Lynk e Polestar, oltre al brand di smartphone Meizu, come dimostra la creazione della sua prima auto elettrica. Dopo il debutto in Svezia e Paesi Bassi e successivamente in Germania, il debutto in Italia è atteso nel 2025 assieme alla succitata ZEEKR X, per poi espandersi al resto dell’Europa occidental nel corso del 2026.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le