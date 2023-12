Black Shark S1 Pro, S1 Classic e non solo: si parte da meno di 50€!

Se di nuovi smartphone non se ne vede nemmeno l’ombra, la compagnia partner di Xiaomi sta continuando a produrre novità anche se si tratta di indossabili e soluzioni da gaming. Dopo un periodo di crisi sembra che il brand sia al lavoro per continuare a vivere anche se in una nuova veste (almeno per il momento). Dopo il suo primo smartwatch Black Shark lancia una sfila di novità in Europa con i modelli S1 Pro, S1 Classic e gli economici GT e GT Neo: ecco tutte le novità ed il prezzo per il nostro paese.

Black Shark S1 Pro, S1 Classic, GT e GT Neo arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi indossabili

Crediti: Black Shark

Il primo Black Shark S1 ha debuttato con un look sobrio, che strizza l’occhio agli sportwatch. Per quanto riguarda il nuovo Black Shark S1 Pro si cambia registro con un corpo rugged, votato alla massima resistenza. Il dispositivo monta uno schermo AMOLED circolare da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e refresh rate a 60 Hz. Il pannello offre una luminosità di picco fino a 600 nit e non mancano oltre 100 modalità sportive, il supporto a Chat GPT integrato, le chiamate Bluetooth e un’autonomia fino a 15 giorni. Il prezzo è di 49,9€ su AliExpress, riscattando il coupon presente nella pagina del prodotto.

Crediti: Black Shark

Passando a Black Shark S1 Classic, ritroviamo le medesime caratteristiche della variante Pro ma con un’autonomia fino a 12 giorni. Lo smartwatch monta uno schermo AMOLED da 1,43″ fino a 600 nit, supporta oltre 100 sport e non si fa mancare nemmeno le chiamate Bluetooth (grazie a speaker e microfono integrati). Quello che cambia è il design, ora con un tocco più classico: niente forme aggressive, ma uno stile più elegante (nonostante la sua natura sportiva). In questo caso il prezzo è di 50,9€, sempre su AliExpress.

Crediti: Black Shark Crediti: Black Shark

Infine, per chi cerca dei modelli ancora più accessibili sono presenti anche Black Shark GT e GT Neo: entrambi hanno uno schermo squadrato ma il primo offre un pannello AMOLED da 1,78″. La versione Neo sale a ben 2,02″ mentre in tutti e due i casi abbiamo oltre 100 modalità sportive e la certificazione IP68 per il nuoto. Il modello GT costa 40€ mentre il fratello GT Neo viene proposto a soli 35,4€.

