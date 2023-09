Black Shark è tornata: lanciato il primo smartwatch e tanti accessori da gaming!

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori la compagnia partner di Xiaomi è tornata: Black Shark è la divisione dedicata ai prodotti da gaming, un marchio indipendente ma con uno strettissimo legame con la casa di Lei Jun (come i Mi Fan ben sanno). Dopo un momento di turbolenza ecco che il brand è di nuovo attivo, anche se per ora non si parla di smartphone. L'azienda ha lanciato in Europa (e in Italia) il suo primo smartwatch, Black Shark S1, insieme ad alcuni accessori da gaming: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Black Shark S1 ufficiale in Italia insieme a vari accessori da gaming: caratteristiche e prezzo di tutte le novità

Se vi siete persi qualcosa, niente paura: gli ultimi smartphone dell'azienda sono Black Shark 5 e 5 Pro. Si è parlato tanto del suo successore ma alla fine con un nulla di fatto (addirittura il sesto capitolo dei flagship da gaming è stato avvistato in un mercatino dell'usato, anche se parliamo di un prototipo). Come anticipato in apertura, l'ultimo anno è stato parecchio turbolento con crisi e licenziamenti. A quanto pare la situazione dev'essersi assestata dato che l'azienda ha lanciato nuovi prodotti in Europa e negli USA.

Impossibile non cominciare da Black Shark S1, il primo smartwatch del brand da gaming. Si tratta di un indossabile con display AMOLED tondo da 1,43″ (466 x 466 pixel), fino a 600 nit di luminosità e il supporto ad oltre 100 quadranti. Il dispositivo presenta più di 100 modalità sportive, il classico monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno e dei livelli di SpO2 ed anche le funzioni dedicate alla salute femminile. Per l'autonomia si parla di 10 giorni e non mancano le chiamate Bluetooth. L'orologio ha una lunetta in metallo, un pulsante classico ed uno a corona. Il corpo è certificato IP68 contro polvere ed immersioni in acqua. Il nuovo Black Shark S1 è già disponibile sul sito ufficiale (anche in Italia) al prezzo di 49$.

Oltre allo smartwatch, l'azienda ha anche lanciato vari prodotti per i gamer. Si tratta di FunCooler 3 Lite e MagCooler 3 Pro, due ventole di raffreddamento per smartphone: si tratta di accessori indispensabili per il mobile gaming dato che impediscono che il telefono si surriscaldi. Il secondo è dedicato ai dispositivi MagSafe, come il nome lascia intendere. I prezzi sono di 12,9$ e 39,9$. L'altra novità è Black Shark Green Ghost GamePad (già lanciato in Cina), un controller con polling rate da 1.000 Hz ed una capiente batteria da 1.000 mAh. Presente anche un ingresso mini-jack per collegare le cuffie. In questo caso il prezzo è di 99,9$.

