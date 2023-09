Kirin A2 e Honghu 900: nuovi chip Huawei anche su wearable e smart TV

L'evento di Huawei dei giorni scorsi poteva essere molto importante se si fosse parlato di Mate 60 e Kirin 9000S, ma così non è stato. Questo non significa però che non ci siano state novità, anzi, perché la compagnia ha presentato diversi nuovi prodotti. Oltre al tablet MatePad Pro 13.2, sul palco sono stati mostrati gli smartwatch della serie Watch GT 4, le cuffie FreeBuds Pro 3 e la smart TV V5 Pro. E se il tablet sembra essere alimentato dal Kirin 9000S, questi nuovi accessori portano con sé nuovi microchip presentati per l'occasione.

Huawei presenta i nuovi microchip Kirin A2 e Honghu 900 per il suo ecosistema

Crediti: TechGoing

Kirin A2 è il microchip realizzato da Huawei HiSilicon per il settore dei gadget wearable, come nel caso di smartwatch e cuffie. A distanza di quattro anni dal primo Kirin A, all'epoca prodotto da TSMC, questo nuovo modello dovrebbe quindi fare affidamento alla linea produttiva del chipmaker cinese SMIC. Nel caso delle FreeBuds Pro 3, il chip permette di avere funzionalità come codec SBC, AAC, L2HC 3.0 e LDAC, audio spaziale HD 2.0 e latenza ridotta del 25%. Inoltre, l'intelligenza artificiale genera l'algoritmo Smart Dynamic Noise Reduction 3.0 che migliora la riduzione del rumore ambientale nelle telefonate.

C'è poi il Huawei Honghu 900, chip che alimenta la succitata smart TV V5 Pro e che, rispetto al modello precedente Honghu 818, offre prestazioni migliori del +200%, con GPU ed NPU 4T+1T potenziate rispettivamente del +160% e +212%. Questa potenza permette di eseguire upscaling dei contenuti 1080p in 4K a 120 fps in soltanto 0,88 secondi, oltre a feature come decoding 8K a 120 fps, riconoscimento delle scene e dei soggetti, AI SR e AI HDR.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le