Huawei MatePad Pro 13.2 ufficiale: il tablet più grande di sempre

Oggi è il grande giorno per Huawei, che oltre alla nuova serie Mate 60 presenta ufficialmente anche Huawei MatePad Pro 13.2. Per la prima volta nella sua storia in ambito tablet, la compagnia cinese ha deciso di alzare l'asticella e realizzare un prodotto dalle dimensioni ancora più generose.

Huawei presenta il nuovo MatePad Pro 13.2: tutte le novità in campo tablet

Crediti: Huawei

Come suggerisce il nome stesso, Huawei MatePad Pro 13.2 offre un generoso schermo da 13,2″ 2.880 x 1.920 pixel, quello che viene definito il “primo tablet con OLED flessibile” dotato di rapporto scocca/schermo del 94%. Con rapporto in 3:2, ha refresh rate a 144 Hz, luminosità massima fino a 1.000 nits, contrasto 1000000:1, HDR Vivid, copertura cromatica DCI-P3 e certificazione Rheinland Global Eye Protection 3.0 per la salvaguardia degli occhi.

Per il nuovo tablet, Huawei ha adottato delle cornici molto sottili: per questo, orizzontalmente è presente un notch contenente la selfie camera da 16 MP f/2.2 e un sensore dToF che dovrebbe essere incaricato dello sblocco facciale. Posteriormente, invece, c'è una doppia fotocamera posteriore da 13+8 MP f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare per scatti con FoV di 112°.

Disponibile nelle tre colorazioni Verde, Nero e Bianco, misura 289,1 x 196,1 x 5,5 mm, pesa 580 grammi e contiene un sistema di raffreddamento con camera di vapore e una batteria da 10.100 mAh con ricarica SuperCharge 88W che la porta al 100% in 65 minuti. Oltre alla tastiera Bluetooth con ampio touchpad, c'è la Huawei M-Pencil di terza generazione con oltre 10.000 livelli di pressione e 0 ms di ritardo. Il resto delle specifiche comprende supporto alla connettività Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C 3.1 Gen 1, NearLink, 6 speaker stereo Huawei Sound, 4 microfoni e software HarmonyOS 4.

Se ve lo steste chiedendo, Huawei non ha detto da nessuna parte cosa alimenta MatePad Pro 13.2, né durante la presentazione né sul sito ufficiale. Per questo, molto probabilmente si tratta dello stesso Kirin 9000S della serie Mate 60, su cui la compagnia non si è ancora pronunciata ufficialmente. Se foste curiosi, sull'argomento ho scritto un articolo dedicato.

Prezzo e disponibilità

Huawei MatePad Pro 13.2 è disponibile esclusivamente in Cina ai seguenti prezzi:

12/256 GB: 5.199 CNY ( 670€ )

) 12/512 GB: 5.699 CNY ( 730€ )

) 12 GB/1 TB: 6.699 CNY ( 860€ )

) 16 GB/1 TB: 6.999 CNY ( 900€ )

) 16 GB/1TB con tastiera e stylus: 8.299 CNY ( 1.070 €)

