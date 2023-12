Nuovo aggiornamento per i Pixel Watch: le novità della patch di dicembre 2023

Dopo aver pubblicato l’aggiornamento QPR1 di Android 14, Google volge la sua attenzione ai dispositivi indossabili rilasciando la patch di dicembre 2023 per Pixel Watch e Pixel Watch 2. Grazie a questo nuovo aggiornamento l’originale smartwatch di Big G guadagna nuove funzionalità, mentre il suo successore riceve dei sostanziali bugfix per migliorare l’esperienza d’uso.

Nuove funzioni per Pixel Watch e bugfix su Pixel Watch 2 con l’aggiornamento di dicembre 2023

Crediti: Google

Da qualche ora è iniziato il rollout dell’aggiornamento di dicembre per Google Pixel Watch, che con il numero di versione TWD9.231205.001 sarà disponibile su tutti gli smartwatch di Big G che sfruttano Wear OS 4. Il rollout potrebbe impiegare diverse settimane per essere completato, quindi se non visualizzate ancora l’aggiornamento potreste dover ancora attendere. Qui sotto, invece, trovate il changelog ufficiale.

Nuove funzionalità per il tuo Pixel Watch di prima generazione

Pixel Phone e Pixel Watch di prima generazione lavoreranno ancora meglio insieme per una maggiore comodità, consentendoti di sincronizzare le modalità Non disturbare e Sonno da un dispositivo all’altro, proprio come con Pixel Watch 2.

Fix per bug e aggiornamenti delle prestazioni

Un certo numero di persone ha riscontrato di image retention sul loro Pixel Watch 2, che è stato risolto con questo aggiornamento.

Inoltre, sono stati recentemente lanciati nuove app e funzionalità per i Pixel Watch, tra cui la funzione Schermata di chiamata, così come nuove quadranti per il Pixel Watch di prima generazione. Si può anche utilizzare il Pixel Watch per sbloccare il tuo Pixel phone quando è nelle vicinanze.

