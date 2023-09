Huawei FreeBuds Pro 3, MatePad 11.5 PaperMatte e Eyewear 2 ufficiali: novità e prezzi

Durante il mega evento di Barcellona il colosso tecnologico cinese ha presentato la nuova gamma Watch GT 4, ma in realtà ci sono anche tante altre novità (in arrivo nel corso delle prossime settimane). L'azienda ha annunciato le ultime Huawei FreeBuds Pro 3, MatePad 11.5 PaperMatte Edition e gli occhiali smart Eyewear 2: andiamo a scoprire tutte le novità e i prezzi per il mercato europeo.

Tutte le novità Huawei di settembre: novità e prezzi per l'Europa

Huawei FreeBuds Pro 3

Crediti: Huawei

Gli protagonisti di varie indiscrezioni, i nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro 3 sono debuttano con un look elegante e tante novità sotto la scocca. Doppi driver, Triple Adaptive EQ, supporto ai codice audio L2HC 2.0 e LDAC, tecnologia Intelligent Dynamic ANC 3.0 con cancellazione del rumore migliorata ed un nuovo sistema Pure Voice 2.0 (per un audio cristallino in chiamata). Il tutto con un'autonomia di 31 ore e la possibilità di abbinare due dispositivi contemporaneamente. Il prezzo in Europa è di 199€ con disponibilità in vari mercati europei a partire dal 18 ottobre.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition

Crediti: Huawei Crediti: Huawei

Tra le varie novità tech troviamo anche Huawei MatePad 11.5 ma in versione PaperMatte. Il display è stato completamente rinnovato con un rivestimento che permette di beneficiare di un effetto simile alla carta, una migliore leggibilità sotto la luce, un minore affaticamento per gli occhi ed un'esperienza di scrittura più naturale (grazie alla M-Pencil di seconda generazione). Il resto delle specifiche è invariato: ritroviamo uno schermo da 11,5″ QHD+ a 120 Hz, lo Snapdragon 7 Gen 1, 8/256 GB di memorie, batteria da 7.700 mAh con ricarica da 22,5W, quattro speaker, fotocamere da 13/8 MP (retro/fronte) e HarmonyOS 3.1 lato software. Anche in questo caso la disponibilità parte dal 18 ottobre, al prezzo di 499€.

Huawei Eyewear 2

Crediti: Huawei

Dopo il successo dei precedenti capitoli, ecco fare capolino anche un nuovo paio di occhiali smart. Huawei Eyewear 2 è un dispositivo leggero, dotato di controlli touch e lenti Zeiss sostituibili. Gli occhiali sono realizzati con una montatura in titanio del peso di soli 4,7 grammi; non mancano l'impermeabilità IP54, la tecnologia Private Acoustic 2.0 e la possibilità di sfruttare il tutto anche per le chiamate. Infine l'autonomia si attesta intorno alle 11 ore. Il prezzo dei nuovi occhiali con speaker è di 299€ (a partire dal 18 ottobre in Europa).

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità in Italia, vi aggiorneremo con tutti i dettagli non appena ne sapremo di più.

