Lo schermo di Pixel Watch non può essere riparato: arriva la conferma di Google

Sempre più produttori (spesso costretti dalle regolamentazioni governative) offrono la possibilità di riparare i propri dispositivi elettronici in autonomia, ma per alcuni prodotti proprio non ce n'è la possibilità. Google, per esempio, ha confermato che al momento non esiste la possibilità di riparare lo schermo di Pixel Watch in caso di rottura, e che quindi è necessaria la sostituzione integrale del dispositivo.

Niente riparazione: i Pixel Watch con schermo rotto possono essere solo sostituiti

Ai microfoni di The Verge, infatti, un portavoce di Google ha confermato direttamente quelle che negli ultimi tempi erano state solo delle indiscrezioni: in caso di rottura, attualmente non esiste modo di riparare lo schermo di Pixel Watch, quindi la compagnia non può neanche offrire pezzi di ricambio e strumenti per la sostituzione fai-da-te.

“Al momento non abbiamo opzioni per la riparazione di Google Pixel Watch. Se il vostro smartwatch è danneggiato, è possibile contattare l'assistenza per verificare le possibilità di sostituzione del dispositivo” ha dichiarato il portavoce di Google.

Purtroppo, Google non offre un'estensione di garanzia per Pixel Watch che potrebbe coprire eventuali danni allo schermo, quindi l'utente potrebbe trovarsi costretto a pagare per l'intera sostituzione del dispositivo. Purtroppo questa situazione non affligge solo Google: l'unico smartwatch che al momento sembra essere in grado di essere effettivamente riparato potrebbe essere Apple Watch.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le